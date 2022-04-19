https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-gruzii-zarabotal-edinyy-koll-tsentr-organov-sudebnoy-vlasti-266079028.html

В Грузии заработал единый колл-центр органов судебной власти

В Грузии заработал единый колл-центр органов судебной власти

Целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T10:08+0400

2022-04-19T10:08+0400

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грузия

новости

общество

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Для более эффективной коммуникации между органами сужебной власти и населением в Грузии заработал единый информационный колл-центр судов "15 45", сообщает пресс-служба Высшего совета юстиции.Работа колл-центра позволит повысить информированность населения о работе судебной системы. Создание единой платформы было вызвано высоким спросом со стороны граждан на получение информации от судов.По данным Высшего совета юстиции, целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией. Служба колл-центра поможет заинтересованным лицам сэкономить время.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, высший совет юстиции