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В Грузии заработал единый колл-центр органов судебной власти
В Грузии заработал единый колл-центр органов судебной власти
Целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T10:08+0400
2022-04-19T10:08+0400
2022-04-19T10:08+0400
грузия
новости
общество
высший совет юстиции
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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Для более эффективной коммуникации между органами сужебной власти и населением в Грузии заработал единый информационный колл-центр судов "15 45", сообщает пресс-служба Высшего совета юстиции.Работа колл-центра позволит повысить информированность населения о работе судебной системы. Создание единой платформы было вызвано высоким спросом со стороны граждан на получение информации от судов.По данным Высшего совета юстиции, целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией. Служба колл-центра поможет заинтересованным лицам сэкономить время.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, высший совет юстиции
В Грузии заработал единый колл-центр органов судебной власти
Целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией
ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Для более эффективной коммуникации между органами сужебной власти и населением в Грузии заработал единый информационный колл-центр судов "15 45", сообщает пресс-служба Высшего совета юстиции.
Работа колл-центра позволит повысить информированность населения о работе судебной системы. Создание единой платформы было вызвано высоким спросом со стороны граждан на получение информации от судов.
По данным Высшего совета юстиции, целью создания единой платформы является обеспечение граждан своевременной и оперативной информацией. Служба колл-центра поможет заинтересованным лицам сэкономить время.