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"Манчестер Юнайтед" озвучил просьбу Роналду после смерти новорожденного сына
"Манчестер Юнайтед" озвучил просьбу Роналду после смерти новорожденного сына
У футболиста и его избранницы должна была родиться двойня – мальчик и девочка 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T16:46+0400
2022-04-19T16:46+0400
2022-04-19T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" озвучили просьбу нападающего команды Криштиану Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорожденного сына.У знаменитой пары, футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес, должна была родиться двойня – мальчик и девочка. Об этом счастливая чета публично объявила в конце 2021 года.В руководстве "Манчестер Юнайтед" заявили, что футболист пожелал остаться с семьей, поэтому пропустит матч 32-го тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" 19 апреля. Сам Роналду назвал случившееся сильнейшей болью, которую только могут испытать родители, и признался, что им придает сил рождение малышки-девочки.В отношениях с Родригес у Роналду есть общая с Джорджиной дочь Алана Мартина, а также трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.
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криштиану роналду, в мире, новости, шоу-бизнес, футбол, спорт
"Манчестер Юнайтед" озвучил просьбу Роналду после смерти новорожденного сына
16:46 19.04.2022 (обновлено: 17:08 19.04.2022)
У футболиста и его избранницы должна была родиться двойня – мальчик и девочка
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" озвучили просьбу нападающего команды Криштиану Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорожденного сына.
У знаменитой пары, футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес, должна была родиться двойня – мальчик и девочка. Об этом счастливая чета публично объявила в конце 2021 года.
В руководстве "Манчестер Юнайтед" заявили, что футболист пожелал остаться с семьей, поэтому пропустит матч 32-го тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" 19 апреля.
Также Роналду попросил сохранять конфиденциальность из-за произошедшего. "Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это трудное время", – сообщается на сайте клуба.
Сам Роналду назвал случившееся сильнейшей болью, которую только могут испытать родители, и признался, что им придает сил рождение малышки-девочки.
В отношениях с Родригес у Роналду есть общая с Джорджиной дочь Алана Мартина, а также трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.