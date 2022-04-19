https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-manchester-yunayted-ozuchili-prosbu-ronaldu-posle-smerti-novorozhdennogo-syna-266094888.html

"Манчестер Юнайтед" озвучил просьбу Роналду после смерти новорожденного сына

"Манчестер Юнайтед" озвучил просьбу Роналду после смерти новорожденного сына

У футболиста и его избранницы должна была родиться двойня – мальчик и девочка 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T16:46+0400

2022-04-19T16:46+0400

2022-04-19T17:08+0400

криштиану роналду

в мире

новости

шоу-бизнес

футбол

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24073/66/240736668_0:67:2534:1492_1920x0_80_0_0_771cc41d69b3368b3093bd6278aa45f1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" озвучили просьбу нападающего команды Криштиану Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорожденного сына.У знаменитой пары, футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес, должна была родиться двойня – мальчик и девочка. Об этом счастливая чета публично объявила в конце 2021 года.В руководстве "Манчестер Юнайтед" заявили, что футболист пожелал остаться с семьей, поэтому пропустит матч 32-го тура Английской премьер-лиги против "Ливерпуля" 19 апреля. Сам Роналду назвал случившееся сильнейшей болью, которую только могут испытать родители, и признался, что им придает сил рождение малышки-девочки.В отношениях с Родригес у Роналду есть общая с Джорджиной дочь Алана Мартина, а также трое детей от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

криштиану роналду, в мире, новости, шоу-бизнес, футбол, спорт