https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-tbilisi-otkrylas-vystavka-zhitie-iisusa-khrista-266096717.html
В Тбилиси открылась выставка "Житие Иисуса Христа"
В Тбилиси открылась выставка "Житие Иисуса Христа"
На выставке можно увидеть картины на религиозную тематику и даже приобрести понравившиеся работы 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T17:45+0400
2022-04-19T17:45+0400
2022-04-19T17:45+0400
художник
грузинские художники
культура
грузия
мамия малазония
новости
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Выставка работ грузинского народного художника Мамия Малазония "Житие Иисуса Христа" и "Псалмы царя Давида" открылась в столичной галерее N9 Gallery.Посетители экспозиции могут как просто посмотреть картины художника, так и приобрести понравившиеся. Выставка продлится до 7 мая включительно.Мамия Малазония родился в городе Озургети в 1936 году. В 1962 году окончил факультет изобразительных искусств Тбилисской государственной академии художеств. В разные годы был главным художником в театре Руставели, Марджанишвили, а также в Театре оперы и балета им. З. Палиашвили.Малазония оформлял спектакли в Руставском драматическом театре, а также Минском театре оперы и балеты. Помимо этого, художник также создавал эскизы костюмов к кинофильмам, работал над книжной графикой.С 1984 года является профессором Тбилисской государственной академии художеств, заведующий кафедрой мультипликации. Его произведения хранятся в Национальной галерее Грузии, Государственном художественном музее Грузии, Музее Московского театра, Третьяковской галерее, частных коллекциях в Грузии, Франции, Англии, Германии и США.Мамия Малазония является Народным художником Грузии, обладателем премий имени Галактиона Табидзе, а также имени Шота Руставели.
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художник, грузинские художники, культура, грузия, мамия малазония, новости, тбилиси
В Тбилиси открылась выставка "Житие Иисуса Христа"
На выставке можно увидеть картины на религиозную тематику и даже приобрести понравившиеся работы
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Выставка работ грузинского народного художника Мамия Малазония "Житие Иисуса Христа" и "Псалмы царя Давида" открылась в столичной галерее N9 Gallery.
Посетители экспозиции могут как просто посмотреть картины художника, так и приобрести понравившиеся. Выставка продлится до 7 мая включительно.
Мамия Малазония родился в городе Озургети в 1936 году. В 1962 году окончил факультет изобразительных искусств Тбилисской государственной академии художеств. В разные годы был главным художником в театре Руставели, Марджанишвили, а также в Театре оперы и балета им. З. Палиашвили.
Малазония оформлял спектакли в Руставском драматическом театре, а также Минском театре оперы и балеты. Помимо этого, художник также создавал эскизы костюмов к кинофильмам, работал над книжной графикой.
С 1984 года является профессором Тбилисской государственной академии художеств, заведующий кафедрой мультипликации. Его произведения хранятся в Национальной галерее Грузии, Государственном художественном музее Грузии, Музее Московского театра, Третьяковской галерее, частных коллекциях в Грузии, Франции, Англии, Германии и США.
Мамия Малазония является Народным художником Грузии, обладателем премий имени Галактиона Табидзе, а также имени Шота Руставели.