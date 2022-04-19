https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-tbilisi-otmetili-30-letie-pushkinskogo-obschestva-266082783.html

В Тбилиси отметили 30-летие Пушкинского общества

В Тбилиси отметили 30-летие Пушкинского общества

В столице Грузии после долгой пандемийной паузы прошел настоящий праздник литературы 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T10:40+0400

2022-04-19T10:40+0400

2022-04-19T12:15+0400

пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион"

грузия

культура

новости

михаил айдинов

грузинская литература

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ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Концерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" и выпуску юбилейного 35-го номера литературного альманаха "На холмах Грузии" прошел в столичном Доме дружбы."Арион" – одна из старейших неправительственных организаций в Грузии, которая объединяет пишущих на русском языке прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и других литераторов.Важная составляющая деятельности Пушкинского общества – переводы с грузинского языка. Вечера переводов грузинской поэзии проходили в домах-музеях Николоза Бараташвили и Галактиона Табидзе.Поздравить Пушкинское общество с юбилеем пришли различные артисты и общественные деятели, среди которых руководитель Совета национальных меньшинств при тбилисском Сакребуло Рита Хидирбегишвили, авторы альманаха – поэты Михаил Ананов, Анатолий Лобов, Тамара Константиновская, Владислав Пугач, а также Медея Амирханова и другие.Выступили на вечере и переводчики, которые знакомят с современной грузинской литературой, переводя на русский язык: Георгий Кевлишвили и Иване Ментешашвили. Музыкально сопроводили вечер лауреат международного конкурса "Золотые голоса" Кристина Рестокян, а также Юлия Ключникова, которая исполнила авторские песни.Литературный альманах "На холмах Грузии" выходит в свет с апреля 2005 года. На его страницах публикуются произведения поэтов и писателей из Тбилиси, Рустави и Батуми, где находятся филиалы "Ариона".Альманах занял нишу, которая принадлежала выходившему в советское время "Дому под чинарами", и стал единственным полноформатным изданием для русскоязычных авторов всех жанров. "Изюминка" каждого номера – публикация новой пьесы на русском языке.

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пушкинское общество русскоязычных литераторов грузии "арион", грузия, культура, новости, михаил айдинов, грузинская литература