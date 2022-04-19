В Тбилиси отметили 30-летие Пушкинского общества
10:40 19.04.2022 (обновлено: 12:15 19.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerПамятник Александру Сергеевичу Пушкину в одноименном сквере в центре грузинской столицы
© photo: Sputnik / Stringer
В столице Грузии после долгой пандемийной паузы прошел настоящий праздник литературы
ТБИЛИСИ, 19 апр— Sputnik. Концерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" и выпуску юбилейного 35-го номера литературного альманаха "На холмах Грузии" прошел в столичном Доме дружбы.
"Арион" – одна из старейших неправительственных организаций в Грузии, которая объединяет пишущих на русском языке прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и других литераторов.
© photo: Sputnik / StringerКонцерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества
Концерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества
© photo: Sputnik / Stringer
Важная составляющая деятельности Пушкинского общества – переводы с грузинского языка. Вечера переводов грузинской поэзии проходили в домах-музеях Николоза Бараташвили и Галактиона Табидзе.
Поздравить Пушкинское общество с юбилеем пришли различные артисты и общественные деятели, среди которых руководитель Совета национальных меньшинств при тбилисском Сакребуло Рита Хидирбегишвили, авторы альманаха – поэты Михаил Ананов, Анатолий Лобов, Тамара Константиновская, Владислав Пугач, а также Медея Амирханова и другие.
© photo: Sputnik / StringerКонцерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества
Концерт, приуроченный к 30-летию Пушкинского общества
© photo: Sputnik / Stringer
Выступили на вечере и переводчики, которые знакомят с современной грузинской литературой, переводя на русский язык: Георгий Кевлишвили и Иване Ментешашвили. Музыкально сопроводили вечер лауреат международного конкурса "Золотые голоса" Кристина Рестокян, а также Юлия Ключникова, которая исполнила авторские песни.
© photo: Sputnik / StringerРуководитель Пушкинского общество "Арион" Михаил Айдинов
Руководитель Пушкинского общество "Арион" Михаил Айдинов
© photo: Sputnik / Stringer
Литературный альманах "На холмах Грузии" выходит в свет с апреля 2005 года. На его страницах публикуются произведения поэтов и писателей из Тбилиси, Рустави и Батуми, где находятся филиалы "Ариона".
"Концерт прошел очень хорошо. Все так тепло выступали. Все соскучились по общению, соскучились по культуре. И очень хорошо, что в этой ситуации, когда в мире творятся действительно страшные события, важно, что культура продолжает оставаться тем мостиком, который соединяет народы", – сказал руководитель Пушкинского общества "Арион" Михаил Айдинов.
Альманах занял нишу, которая принадлежала выходившему в советское время "Дому под чинарами", и стал единственным полноформатным изданием для русскоязычных авторов всех жанров. "Изюминка" каждого номера – публикация новой пьесы на русском языке.