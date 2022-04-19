https://sputnik-georgia.ru/20220419/zapasy-prodovolstviya-v-magazinakh-rf-vosstanovilis-do-urovnya-fevralya--minekonomiki-266097055.html

Запасы продовольствия в магазинах РФ восстановились до уровня февраля – Минэкономики

Запасы продовольствия в магазинах РФ восстановились до уровня февраля – Минэкономики

Об этом было объявлено на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T18:00+0400

2022-04-19T18:00+0400

2022-04-19T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, пишет РИА Новости.Об этом заявил министр экономического развития Максима Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", – сказал Решетников.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, россия