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Запасы продовольствия в магазинах РФ восстановились до уровня февраля – Минэкономики
Запасы продовольствия в магазинах РФ восстановились до уровня февраля – Минэкономики
Об этом было объявлено на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T18:00+0400
2022-04-19T18:00+0400
2022-04-19T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, пишет РИА Новости.Об этом заявил министр экономического развития Максима Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", – сказал Решетников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, россия
Запасы продовольствия в магазинах РФ восстановились до уровня февраля – Минэкономики
Об этом было объявлено на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik.
Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, пишет РИА Новости
.
Об этом заявил министр экономического развития Максима Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По его словам, приобретение товаров длительного пользования – муки, сахара, растительного масла, соли – за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе.
"Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", – сказал Решетников.