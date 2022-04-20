https://sputnik-georgia.ru/20220420/aktrisa-mariya-shalaeva-vstretitsya-s-poklonnikami-v-tbilisi-266125453.html

Актриса Мария Шалаева встретится с поклонниками в Тбилиси

Актриса Мария Шалаева встретится с поклонниками в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Встреча с российской актрисой Марией Шалаевой, а также просмотр фильма "Русалка" режиссера Анны Меликян с ее участием, пройдет в... 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T18:59+0400

2022-04-20T18:59+0400

2022-04-20T18:59+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

россия

грузия

новости

культура

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266125266_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_9f21f9e8c51700e60b2504d632b4c022.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Встреча с российской актрисой Марией Шалаевой, а также просмотр фильма "Русалка" режиссера Анны Меликян с ее участием, пройдет в Тбилиси 21 апреля.Так, гости смогут посмотреть фильм, а также встретиться и поговорить с актрисой, которая сыграла в картине главную роль.Лента "Русалка" рассказывает историю девушки Алисы, которой во многом не везет. Но в одном ей все же сказочно повезло – Алиса умеет говорить с морем и обладает даром влиять на происходящие в мире события. Достигнув 18-летия, девушка решает попытать счастья в Москве, где ее поджидают новые неприятности и первая в жизни влюбленность."Любимая Маша придет на встречу со зрителями моей любимой картины! Очень надеюсь, что скоро сделаем на нашей Кинокухне показ Машиного режиссерского дебюта..." – пишет организатор встречи, режиссер Лара Исаева.Мероприятие пройдет в "Кинокухне" столичного кафе "Уцхо". Вход свободный.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, новости, культура, шоу-бизнес