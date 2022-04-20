https://sputnik-georgia.ru/20220420/ambitsioznye-plany-natsdvizheniya-i-reaktsiya-avtoritetnykh-partiy-gruzii-266130714.html

Амбициозные планы "Нацдвижения" и реакция авторитетных партий Грузии

Амбициозные планы "Нацдвижения" и реакция авторитетных партий Грузии

Одну из главных тем в стране – сможет ли "Нацдвижение" добиться назначения досрочных парламентских выборов – оценили лидеры партий 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T20:22+0400

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михаил саакашвили

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хатия деканоидзе

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обзоры

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" о проведении масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов стали главной темой обсуждения в политических кругах страны.Планы накануне озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили. Незадолго до этого Хабеишвили встретился в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии."Главный настрой граждан Грузии заключается в том, что власть должна смениться. Но наша позиция в том, что это должно произойти мирно, путем выборов и с учетом желания граждан, исходя из лучших интересов государства", – заявила депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.Выборы – по графикуПланы "Нацдвижения" стали предметом критики со стороны представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"."Постоянная угроза дестабилизации страны, развития революционного сценария, смены власти насильственным или ненасильственным путем, через согласованную на каких-то собраниях стратегию – все это вызывает серьезное недовольство в обществе, в том числе среди их политических сторонников", – заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.Представители "Единого национального движения" и оппозиционного крыла всегда пытаются прийти к власти обходными путями, а не при поддержке электората, отметил, в свою очередь, другой член парламентского большинства Бека Давитулиани."Парламентские выборы в Грузии, согласно Конституции, назначены на 2024 год. И они пройдут в 2024 году. Выборы не будут назначаться столько раз, сколько раз этого захотят Михаил Саакашвили или члены его команды и что-то взбредет им в голову. Для этого нет никаких оснований", – сказал Давитулиани.Что думают в оппозицииНе согласны с планами "Нацдвижения" в оппозиционной партии "Лело". По словам депутата Анны Нацвлишвили, необходимо стратегически осмыслить ресурсы оппозиции."Нужен рестарт. И я не думаю, что этот рестарт – на улицах. Если есть серьезное желание, то путь найдется. Я думаю, что вопросы нужно серьезно осмыслить. Приветствовать поверхностные разговоры я не могу", – отметила она.Более радикально настроена лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая предложила устроить акцию ради спасения Саакашвили сегодня же. На сегодняшнем судебном заседании Саакашвили рассказал об ухудшении состояния его здоровья и о плохом лечении за решеткой. "Если 500-тысячная партия может спокойно смотреть, как умирает их лидер, тогда скажите, что вы не партия. Вот сейчас же, в сию же минуту, давайте выйдем и перекроем Руставели (центральный проспект в Тбилиси – ред.) и не будем оттуда уходить", – заявила Чарквиани.С позицией Чарквиани иронично согласился депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. "Госпожа Тако права: "Нацжвижение" должно распасться и Михаила Саакашвили должны перевезти на лечение за границу", – написал Хвичия в соцсети.Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.

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михаил саакашвили, выборы, политика, грузия, новости, леван хабеишвили, хатия деканоидзе, единое нацдвижение, обзоры