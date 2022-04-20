https://sputnik-georgia.ru/20220420/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-266115897.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T16:57+0400
2022-04-20T16:57+0400
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россия
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мультимедиа
видео
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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LIVE_Спутник: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_Спутник: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-04-20T16:57+0400
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россия, видео, мария захарова, мультимедиа, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.