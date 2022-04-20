https://sputnik-georgia.ru/20220420/chto-nuzhno-delat-v-velikiy-chetverg-2022-molitvy-i-sluzhby-pered-paskhoy-266124915.html
Что нужно делать в Великий четверг 2022: молитвы и службы перед Пасхой
Что нужно делать в Великий четверг 2022: молитвы и службы перед Пасхой
Великий или Чистый четверг – четвертый день последней недели Великого поста перед Пасхой в 2022 году выпадает на 21 апреля 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T17:42+0400
2022-04-20T17:42+0400
2022-04-20T17:42+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070672_0:0:3521:1981_1920x0_80_0_0_91421408e6eb0b10e41fab46284c5951.jpg
Христиане в Великий четверг вспоминают Тайную Вечерю, на которой Христос установил Таинство Евхаристии – Святого Причащения, и омыл ученикам ноги, молитву Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.Что нужно делать в Великий четверг, а также какие молитвы читают и какие службы проводят перед Пасхой читайте в материале Sputnik Грузия.Молитвы и службыВо всех православных храмах с Великого четверга до воскресенья церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.В Великий четверг в церквях проводят две службы – утром совершается Литургия Василия Великого, в ходе которой проводят чин освящения мира, предназначенное для таинства Миропомазания.На церковных службах в этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Спаситель, показав пример смирения и братской любви, омыл своим ученикам ноги.В Великий четверг в крупных церквях проводят обряд омовения ног – архиерей омывает ноги 12 священнослужителям, как когда-то Христос ученикам.Служба в Великий четверг имеет свои особенности – священники, хор и все верующие повторяют особую молитву, которую читают перед причащением.Вечером в Чистый четверг перед Пасхой совершается Утреня Великой пятницы – служба называется 12 Евангелий.Во время вечерней службы читают 12 отрывков из Священного Писания, которые повествуют о последних часах жизни Христа, начиная с беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду, заканчивая распятием на горе Голгофа и погребением во гробе Иосифа Аримафейского.Что нужно делатьГлавная особенность Великого четверга перед Пасхой состоит в обновлении души и тела – этот день символизирует переход от греховной жизни к духовному очищению.Поэтому верующие в Великий четверг идут в церковь на службу и причащаются Святых Христовых Тайн.На службе несколько раз произносится молитва "Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий…"Прихожане после службы начинают готовиться к празднику Пасхи – делают генеральную уборку в доме, готовят паску, куличи и красят яйца.Чтобы достаток и благополучие царили в семье весь год, в Великий четверг перед Пасхой нужно сделать четверговую соль и трижды пересчитать все деньги в доме.В Великий четверг начинается самая строгая часть поста и продолжается вплоть до наступления Пасхи. В этот период желательно воздержаться от курения, алкоголя и значительно ограничить себя в пище.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070672_790:0:3521:2048_1920x0_80_0_0_61d24eb90d8373e2861f35d4bdb72db1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нужно делать в Великий четверг 2022: молитвы и службы перед Пасхой
Великий или Чистый четверг – четвертый день последней недели Великого поста перед Пасхой в 2022 году выпадает на 21 апреля
Христиане в Великий четверг вспоминают Тайную Вечерю, на которой Христос установил Таинство Евхаристии – Святого Причащения, и омыл ученикам ноги, молитву Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
Что нужно делать в Великий четверг, а также какие молитвы читают и какие службы проводят перед Пасхой читайте в материале Sputnik Грузия.
Молитвы и службы
Во всех православных храмах с Великого четверга до воскресенья церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.
В Великий четверг в церквях проводят две службы – утром совершается Литургия Василия Великого, в ходе которой проводят чин освящения мира, предназначенное для таинства Миропомазания.
На церковных службах в этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Спаситель, показав пример смирения и братской любви, омыл своим ученикам ноги.
В Великий четверг в крупных церквях проводят обряд омовения ног – архиерей омывает ноги 12 священнослужителям, как когда-то Христос ученикам.
Служба в Великий четверг имеет свои особенности – священники, хор и все верующие повторяют особую молитву, которую читают перед причащением.
Вечером в Чистый четверг перед Пасхой совершается Утреня Великой пятницы – служба называется 12 Евангелий.
Во время вечерней службы читают 12 отрывков из Священного Писания, которые повествуют о последних часах жизни Христа, начиная с беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду, заканчивая распятием на горе Голгофа и погребением во гробе Иосифа Аримафейского.
Что нужно делать
Главная особенность Великого четверга перед Пасхой состоит в обновлении души и тела – этот день символизирует переход от греховной жизни к духовному очищению.
Поэтому верующие в Великий четверг идут в церковь на службу и причащаются Святых Христовых Тайн.
На службе несколько раз произносится молитва "Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий…"
Прихожане после службы начинают готовиться к празднику Пасхи – делают генеральную уборку в доме, готовят паску, куличи и красят яйца.
Чтобы достаток и благополучие царили в семье весь год, в Великий четверг перед Пасхой нужно сделать четверговую соль и трижды пересчитать все деньги в доме.
В Великий четверг начинается самая строгая часть поста и продолжается вплоть до наступления Пасхи. В этот период желательно воздержаться от курения, алкоголя и значительно ограничить себя в пище.
Материал подготовлен на основе открытых источников