https://sputnik-georgia.ru/20220420/chto-nuzhno-delat-v-velikiy-chetverg-2022-molitvy-i-sluzhby-pered-paskhoy-266124915.html

Что нужно делать в Великий четверг 2022: молитвы и службы перед Пасхой

Что нужно делать в Великий четверг 2022: молитвы и службы перед Пасхой

Великий или Чистый четверг – четвертый день последней недели Великого поста перед Пасхой в 2022 году выпадает на 21 апреля 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T17:42+0400

2022-04-20T17:42+0400

2022-04-20T17:42+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070672_0:0:3521:1981_1920x0_80_0_0_91421408e6eb0b10e41fab46284c5951.jpg

Христиане в Великий четверг вспоминают Тайную Вечерю, на которой Христос установил Таинство Евхаристии – Святого Причащения, и омыл ученикам ноги, молитву Спасителя в Гефсиманском саду и предательство Иуды.Что нужно делать в Великий четверг, а также какие молитвы читают и какие службы проводят перед Пасхой читайте в материале Sputnik Грузия.Молитвы и службыВо всех православных храмах с Великого четверга до воскресенья церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.В Великий четверг в церквях проводят две службы – утром совершается Литургия Василия Великого, в ходе которой проводят чин освящения мира, предназначенное для таинства Миропомазания.На церковных службах в этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Спаситель, показав пример смирения и братской любви, омыл своим ученикам ноги.В Великий четверг в крупных церквях проводят обряд омовения ног – архиерей омывает ноги 12 священнослужителям, как когда-то Христос ученикам.Служба в Великий четверг имеет свои особенности – священники, хор и все верующие повторяют особую молитву, которую читают перед причащением.Вечером в Чистый четверг перед Пасхой совершается Утреня Великой пятницы – служба называется 12 Евангелий.Во время вечерней службы читают 12 отрывков из Священного Писания, которые повествуют о последних часах жизни Христа, начиная с беседы с учениками и молитвы в Гефсиманском саду, заканчивая распятием на горе Голгофа и погребением во гробе Иосифа Аримафейского.Что нужно делатьГлавная особенность Великого четверга перед Пасхой состоит в обновлении души и тела – этот день символизирует переход от греховной жизни к духовному очищению.Поэтому верующие в Великий четверг идут в церковь на службу и причащаются Святых Христовых Тайн.На службе несколько раз произносится молитва "Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий…"Прихожане после службы начинают готовиться к празднику Пасхи – делают генеральную уборку в доме, готовят паску, куличи и красят яйца.Чтобы достаток и благополучие царили в семье весь год, в Великий четверг перед Пасхой нужно сделать четверговую соль и трижды пересчитать все деньги в доме.В Великий четверг начинается самая строгая часть поста и продолжается вплоть до наступления Пасхи. В этот период желательно воздержаться от курения, алкоголя и значительно ограничить себя в пище.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки