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Ежегодное заседание АБР пройдет в Грузии в 2024 году
Ежегодное заседание АБР пройдет в Грузии в 2024 году
Встреча должна была состояться в Тбилиси еще в 2021 году, однако из-за пандемии была перенесена 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T21:05+0400
2022-04-20T21:05+0400
2022-04-20T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Проекты, реализуемые в Грузии при поддержке Азиатского банка развития (АБР), а также вопросы будущего сотрудничества были рассмотрены министром финансов Лашей Хуцишвили и президентом АБР Масацугу Асакава, сообщает министерство финансов Грузии.Встреча прошла в США в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. В ней приняли участие заместители министра финансов Георгий Какауридзе и Екатерина Гунцадзе.В ходе встречи была подчеркнута роль АБР как одного из крупнейших партнеров в процессе развития Грузии, который включает финансирование как публичного, так и частного секторов.Стороны рассмотрели текущую ситуацию в экономике Грузии. Было отмечено, что, несмотря на пандемию, стране удалось сохранить повестку дня реформ, в том числе в секторах, поддерживаемых АБР, и этот процесс будет продолжаться.Кроме того, стороны отметили высокопродуктивное сотрудничество в сфере экстренного реагирования на COVID-19 в 2020-2021 годах, что позволило Грузии получить финансовые ресурсы от АБР для закупки вакцин и смягчения негативного воздействия глобальной пандемии.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.
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азиатский банк развития (абр), грузия, новости, экономика, сша, международный валютный фонд
Ежегодное заседание АБР пройдет в Грузии в 2024 году
21:05 20.04.2022 (обновлено: 21:12 20.04.2022)
Встреча должна была состояться в Тбилиси еще в 2021 году, однако из-за пандемии была перенесена
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Проекты, реализуемые в Грузии при поддержке Азиатского банка развития (АБР), а также вопросы будущего сотрудничества были рассмотрены министром финансов Лашей Хуцишвили и президентом АБР Масацугу Асакава, сообщает министерство финансов Грузии.
Встреча прошла в США в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. В ней приняли участие заместители министра финансов Георгий Какауридзе и Екатерина Гунцадзе.
"Говоря о перспективах сотрудничества сторон, внимание было уделено важности проведения ежегодного собрания АБР в Грузии в 2024 году. Встреча должна была состояться в Тбилиси еще в 2021 году, однако из-за пандемии COVID-19 дата была перенесена на май 2024 года", – говорится в сообщении.
В ходе встречи была подчеркнута роль АБР как одного из крупнейших партнеров в процессе развития Грузии, который включает финансирование как публичного, так и частного секторов.
Стороны рассмотрели текущую ситуацию в экономике Грузии. Было отмечено, что, несмотря на пандемию, стране удалось сохранить повестку дня реформ, в том числе в секторах, поддерживаемых АБР, и этот процесс будет продолжаться.
Кроме того, стороны отметили высокопродуктивное сотрудничество в сфере экстренного реагирования на COVID-19 в 2020-2021 годах, что позволило Грузии получить финансовые ресурсы от АБР для закупки вакцин и смягчения негативного воздействия глобальной пандемии.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году, организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.