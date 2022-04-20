https://sputnik-georgia.ru/20220420/frantsuzskaya-pop-gruppa-limpratrice-vystupit-v-gruzii-266117516.html
Французская поп-группа L'Impératrice выступит в Грузии
Французская поп-группа L'Impératrice выступит в Грузии
Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку нового альбома Tako Tsubo 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Известная французская диско-поп группа L'Impératrice выступит на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия близ Батуми) 15 августа, говорится в сообщении организаторов.Выступление французских исполнителей пройдет на Front Stage. Это экспериментальная площадка Black Sea Arena, расположенная на открытом пространстве.Бэнд L'Impératrice основан в 2012 году. Группа сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки. Участники L'Impératrice, а их шестеро, не скрывают, что их главным источником вдохновения был и есть Daft Punk.За девять лет своего существования группа L'Impératrice уже записала два альбома и несколько мини-пластинок. Особенно успешными для французских музыкантов стали синглы Sonate Pacifique и Agitations Tropicales.Последняя работа группы – альбом Tako Tsubo. Он вышел в 2021 году и получил восторженные отзывы критиков. Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку именно этого альбома.Билеты на концерт L'Impératrice можно будет приобрести со 2 мая онлайн.
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Sputnik Грузия
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франция, музыка, грузия, новости, культура, black sea arena
Французская поп-группа L'Impératrice выступит в Грузии
14:25 20.04.2022 (обновлено: 14:33 20.04.2022)
Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку нового альбома Tako Tsubo
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Известная французская диско-поп группа L'Impératrice выступит на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия близ Батуми) 15 августа, говорится в сообщении организаторов.
Выступление французских исполнителей пройдет на Front Stage. Это экспериментальная площадка Black Sea Arena, расположенная на открытом пространстве.
Бэнд L'Impératrice основан в 2012 году. Группа сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки.
Участники L'Impératrice, а их шестеро, не скрывают, что их главным источником вдохновения был и есть Daft Punk.
За девять лет своего существования группа L'Impératrice уже записала два альбома и несколько мини-пластинок. Особенно успешными для французских музыкантов стали синглы Sonate Pacifique и Agitations Tropicales.
Последняя работа группы – альбом Tako Tsubo. Он вышел в 2021 году и получил восторженные отзывы критиков. Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку именно этого альбома.
Билеты на концерт L'Impératrice можно будет приобрести со 2 мая онлайн.