https://sputnik-georgia.ru/20220420/frantsuzskaya-pop-gruppa-limpratrice-vystupit-v-gruzii-266117516.html

Французская поп-группа L'Impératrice выступит в Грузии

Французская поп-группа L'Impératrice выступит в Грузии

Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку нового альбома Tako Tsubo 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T14:25+0400

2022-04-20T14:25+0400

2022-04-20T14:33+0400

франция

музыка

грузия

новости

культура

black sea arena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266117220_0:0:991:557_1920x0_80_0_0_727b714e0ff7a8174f4476890be574af.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Известная французская диско-поп группа L'Impératrice выступит на сцене Black Sea Arenа в поселке Шекветили (регион Гурия близ Батуми) 15 августа, говорится в сообщении организаторов.Выступление французских исполнителей пройдет на Front Stage. Это экспериментальная площадка Black Sea Arena, расположенная на открытом пространстве.Бэнд L'Impératrice основан в 2012 году. Группа сочетает в себе смесь современного диско и французской поп-музыки. Участники L'Impératrice, а их шестеро, не скрывают, что их главным источником вдохновения был и есть Daft Punk.За девять лет своего существования группа L'Impératrice уже записала два альбома и несколько мини-пластинок. Особенно успешными для французских музыкантов стали синглы Sonate Pacifique и Agitations Tropicales.Последняя работа группы – альбом Tako Tsubo. Он вышел в 2021 году и получил восторженные отзывы критиков. Французский бэнд посетит Грузию в рамках тура в поддержку именно этого альбома.Билеты на концерт L'Impératrice можно будет приобрести со 2 мая онлайн.

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция, музыка, грузия, новости, культура, black sea arena