https://sputnik-georgia.ru/20220420/ifc-uvelichit-finansovuyu-podderzhku-gruzii-266133445.html

IFC увеличит финансовую поддержку Грузии

IFC увеличит финансовую поддержку Грузии

Международная финансовая корпорация и дальше будет оказывать Грузии как инвестиционную, так и консультационную и техническую поддержку 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T22:53+0400

2022-04-20T22:53+0400

2022-04-20T22:53+0400

международная финансовая корпорация

международный валютный фонд

экономика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил вопросы сотрудничества с Международной финансовой корпорацией (IFC) и решение поддержать частный сектор, и увеличить размер портфеля для Грузии, сообщает Минфин страны.В США в ходе ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с исполняющим обязанности регионального директора IFC Дэмиеном Шилсом.Также были подчеркнуты вызовы в мире и в регионе, связанные с событиями на Украине.Как отметил Хуцишвили, для преодоления вызовов Грузия продолжит реформы в таких областях, как повышение энергетической безопасности и независимости, укрепление инфраструктуры для поддержки конкурентоспособности страны, цифровизация и развитие инновационных услуг, реформа рынка капитала и другие.Была подчеркнута роль частного сектора в восстановлении и развитии экономики. Особое внимание было уделено важности реформы человеческого капитала, которая направлена ​​на укрепление секторов здравоохранения и образования, и является одним из главных приоритетов страны в общении с Международным финансовым институтом.Также была выражена надежда, что Международная финансовая корпорация и дальше будет оказывать Грузии как инвестиционную, так и консультационную и техническую поддержку.Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.

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международная финансовая корпорация, международный валютный фонд, экономика, грузия, новости