https://sputnik-georgia.ru/20220420/kak-vy-gotovites-k-paskhe-266123384.html
Как вы готовитесь к Пасхе?
Как вы готовитесь к Пасхе?
Пасха или Воскресение Христово — древнейший и очень важный христианский праздник 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T17:01+0400
2022-04-20T17:01+0400
2022-04-20T17:01+0400
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опрос sputnik грузия, опрос на сайте, пасха 2022, общество, грузия, опросы
Как вы готовитесь к Пасхе?
Пасха или Воскресение Христово — древнейший и очень важный христианский праздник