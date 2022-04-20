https://sputnik-georgia.ru/20220420/kompaniya-rotshildov-podgotovila-dokument-po-prevrascheniyu-gruzii-v-finansovyy-khab-266129917.html

Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб

Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб

Премьер подтвердил готовность правительства в кратчайшие сроки реализовать намеченные в стратегии проекты 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T21:41+0400

2022-04-20T21:41+0400

2022-04-20T21:41+0400

ираклий гарибашвили

грузия

новости

экономика

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co разработала стратегию по преобразованию Грузии в мультифункциональный региональный хаб и представила премьеру первичный документ, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Основными приоритетами стратегии являются привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение современных финансовых и технологических инноваций, содействие развитию сильных финансовых центров в стране и развитие рынка капитала.Премьер-министр подтвердил полную готовность правительства Грузии реализовать намеченные в стратегии проекты эффективно и в кратчайшие сроки.Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий гарибашвили, грузия, новости, экономика