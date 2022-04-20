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Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб
Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб
Премьер подтвердил готовность правительства в кратчайшие сроки реализовать намеченные в стратегии проекты 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T21:41+0400
2022-04-20T21:41+0400
2022-04-20T21:41+0400
ираклий гарибашвили
грузия
новости
экономика
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co разработала стратегию по преобразованию Грузии в мультифункциональный региональный хаб и представила премьеру первичный документ, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Основными приоритетами стратегии являются привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение современных финансовых и технологических инноваций, содействие развитию сильных финансовых центров в стране и развитие рынка капитала.Премьер-министр подтвердил полную готовность правительства Грузии реализовать намеченные в стратегии проекты эффективно и в кратчайшие сроки.Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий гарибашвили, грузия, новости, экономика
Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб
Премьер подтвердил готовность правительства в кратчайшие сроки реализовать намеченные в стратегии проекты
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co разработала стратегию по преобразованию Грузии в мультифункциональный региональный хаб и представила премьеру первичный документ, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Основными приоритетами стратегии являются привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, внедрение современных финансовых и технологических инноваций, содействие развитию сильных финансовых центров в стране и развитие рынка капитала.
"Рабочий вариант документа премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили представил сегодня управляющий директор компании Ариэль Маллард де Ротшильд. Стратегия включает конкретные проекты и шаги, которые помогут превратить Грузию в многофункциональный региональный хаб", – говорится в сообщении.
Премьер-министр подтвердил полную готовность правительства Грузии реализовать намеченные в стратегии проекты эффективно и в кратчайшие сроки.
Соглашение о превращении Грузии в финансовый центр было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе в конце 2021 года.