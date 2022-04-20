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"Мяч на стороне Киева" – Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками
"Мяч на стороне Киева" – Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками
Украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, отметил представитель Кремля 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T15:49+0400
2022-04-20T15:49+0400
2022-04-20T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Российская сторона передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.Он отметил, что украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет. В плане эффективности переговоров это "имеет очень плохие последствия", добавил пресс-секретарь главы государства.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной раунд состоялся в конце марта в Стамбуле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин, украина, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Мяч на стороне Киева" – Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками
Украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, отметил представитель Кремля
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Российская сторона передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Он отметил, что украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет. В плане эффективности переговоров это "имеет очень плохие последствия", добавил пресс-секретарь главы государства.
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", – цитирует Пескова РИА Новости.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля и проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной раунд состоялся в конце марта в Стамбуле.