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Незаконную деятельность игорного заведения пресекли в Грузии
Незаконную деятельность игорного заведения пресекли в Грузии
Один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T07:32+0400
2022-04-20T07:32+0400
2022-04-20T08:29+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Факт незаконной организации азартных игр выявили в Тбилиси сотрудники Департамента налогового мониторинга Службы доходов Министерства финансов Грузии.По информации Службы доходов, один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения в соответствии с законом Грузии "О лицензиях и разрешениях".В связи с данным фактом электронно-механический игровой автомат был конфискован.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, игровые автоматы
Незаконную деятельность игорного заведения пресекли в Грузии
07:32 20.04.2022 (обновлено: 08:29 20.04.2022)
Один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Факт незаконной организации азартных игр выявили в Тбилиси сотрудники Департамента налогового мониторинга Службы доходов Министерства финансов Грузии.
По информации Службы доходов, один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения в соответствии с законом Грузии "О лицензиях и разрешениях".
"В соответствии со статьей 271 части 7 Налогового кодекса Грузии "Производство по делу о налоговом правонарушении", материалы дела направлены в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении Службы доходов.
В связи с данным фактом электронно-механический игровой автомат был конфискован.