https://sputnik-georgia.ru/20220420/nezakonnuyu-deyatelnost-igornogo-zavedeniya-presekli-v-gruzii-266104780.html

Незаконную деятельность игорного заведения пресекли в Грузии

Незаконную деятельность игорного заведения пресекли в Грузии

Один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T07:32+0400

2022-04-20T07:32+0400

2022-04-20T08:29+0400

грузия

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происшествия

служба доходов министерства финансов грузии

игровые автоматы

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Факт незаконной организации азартных игр выявили в Тбилиси сотрудники Департамента налогового мониторинга Службы доходов Министерства финансов Грузии.По информации Службы доходов, один из предпринимателей организовывал азартные игры на электронно-механическом игровом автомате, не имея на то разрешения в соответствии с законом Грузии "О лицензиях и разрешениях".В связи с данным фактом электронно-механический игровой автомат был конфискован.

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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии, игровые автоматы