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Новый магистральный газопровод удовлетворит растущий спрос на газ в Аджарии
Новый магистральный газопровод удовлетворит растущий спрос на газ в Аджарии
Необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T18:01+0400
2022-04-20T18:01+0400
2022-04-20T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, вступило в завершающую фазу, сообщает Корпорация нефти и газа Грузии.Газопровод диаметром 500 мм будет построен Нефтегазовой корпорацией за счет собственных средств на основании постановления правительства.Как отмечают в Корпорации, необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона.
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media@sputniknews.com
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газ, грузия, экономика, новости, черное море, аджария
Новый магистральный газопровод удовлетворит растущий спрос на газ в Аджарии
Необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, вступило в завершающую фазу, сообщает Корпорация нефти и газа Грузии.
Газопровод диаметром 500 мм будет построен Нефтегазовой корпорацией за счет собственных средств на основании постановления правительства.
"В настоящее время на 53-м километре газопровода, над рекой Чолоки, ведется монтаж воздушный перехода", – говорится в сообщении.
Как отмечают в Корпорации, необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона.