https://sputnik-georgia.ru/20220420/novyy-magistralnyy-gazoprovod-udovletvorit-rastuschiy-spros-na-gaz-v-adzharii-266124479.html

Новый магистральный газопровод удовлетворит растущий спрос на газ в Аджарии

Новый магистральный газопровод удовлетворит растущий спрос на газ в Аджарии

Необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T18:01+0400

2022-04-20T18:01+0400

2022-04-20T18:01+0400

газ

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, вступило в завершающую фазу, сообщает Корпорация нефти и газа Грузии.Газопровод диаметром 500 мм будет построен Нефтегазовой корпорацией за счет собственных средств на основании постановления правительства.Как отмечают в Корпорации, необходимость строительства газопровода была вызвана растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона.

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газ, грузия, экономика, новости, черное море, аджария