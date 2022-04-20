https://sputnik-georgia.ru/20220420/plany-natsdvizheniya-po-dosrochnym-vyboram-nerealistichny--deputat-266125138.html

Планы "Нацдвижения" по досрочным выборам нереалистичны – депутат

Планы "Нацдвижения" по досрочным выборам нереалистичны – депутат

Сами сторонники "Нацдвижения" засомневаются в реалистичности этих планов, считает политик 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T17:21+0400

2022-04-20T17:21+0400

2022-04-20T17:21+0400

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леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" добиться назначения досрочных парламентских выборов являются нереалистичными, заявил депутат от другой оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что партия готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Об этом стало известно после встречи Хабеишвили с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Как ранее заявил Хабеишвили, причина массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации.По словам Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля.Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили