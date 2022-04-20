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Планы "Нацдвижения" по досрочным выборам нереалистичны – депутат
Планы "Нацдвижения" по досрочным выборам нереалистичны – депутат
Сами сторонники "Нацдвижения" засомневаются в реалистичности этих планов, считает политик 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T17:21+0400
2022-04-20T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" добиться назначения досрочных парламентских выборов являются нереалистичными, заявил депутат от другой оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что партия готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Об этом стало известно после встречи Хабеишвили с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.Как ранее заявил Хабеишвили, причина массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации.По словам Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля.Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили
Планы "Нацдвижения" по досрочным выборам нереалистичны – депутат
Сами сторонники "Нацдвижения" засомневаются в реалистичности этих планов, считает политик
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Планы самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" добиться назначения досрочных парламентских выборов являются нереалистичными, заявил депутат от другой оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.
Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что партия готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Об этом стало известно после встречи Хабеишвили с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.
"Намечать подобные нереалистичные планы, а затем выдавать их за действительное с помощью собственных СМИ – является проблемой. Но подобное столько раз провалилось, надеюсь, что уже сами сторонники "Национального движения" засомневаются в реалистичности этих планов", – заявил Мегрелишвили.
Как ранее заявил Хабеишвили, причина массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года. Оппозиционеры обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации.
По словам Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет сам на судебном процессе 20 апреля.
Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.