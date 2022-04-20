https://sputnik-georgia.ru/20220420/pochemu-nevozmozhna-blokada-kaliningradskoy-oblasti---video-266116589.html

Почему невозможна блокада Калининградской области? – видео

Почему невозможна блокада Калининградской области? – видео

Европа не пойдет на блокировку железнодорожного транспорта в Калининград, потому что это невыгодно для нее. Об этом заявил губернатор Калининградской области... 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T13:42+0400

2022-04-20T13:42+0400

2022-04-20T13:52+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

калининград

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Если европейские соседи пойдут на блокаду Калининграда, они лишатся возможности транзита грузов из Юго-Восточной Азии и Китая. Подробнее о том, сколько страны ЕС экономят на транзите грузов через Калининград – смотрите в видео.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, калининград, видео