https://sputnik-georgia.ru/20220420/pochemu-nevozmozhna-blokada-kaliningradskoy-oblasti---video-266116589.html
Почему невозможна блокада Калининградской области? – видео
Почему невозможна блокада Калининградской области? – видео
Европа не пойдет на блокировку железнодорожного транспорта в Калининград, потому что это невыгодно для нее. Об этом заявил губернатор Калининградской области... 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T13:42+0400
2022-04-20T13:42+0400
2022-04-20T13:52+0400
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Если европейские соседи пойдут на блокаду Калининграда, они лишатся возможности транзита грузов из Юго-Восточной Азии и Китая. Подробнее о том, сколько страны ЕС экономят на транзите грузов через Калининград – смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, калининград, видео
Почему невозможна блокада Калининградской области? – видео
13:42 20.04.2022 (обновлено: 13:52 20.04.2022)
Европа не пойдет на блокировку железнодорожного транспорта в Калининград, потому что это невыгодно для нее. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Если европейские соседи пойдут на блокаду Калининграда, они лишатся возможности транзита грузов из Юго-Восточной Азии и Китая. Подробнее о том, сколько страны ЕС экономят на транзите грузов через Калининград – смотрите в видео.