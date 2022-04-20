https://sputnik-georgia.ru/20220420/preduprezhdenie-v-preddverii-prazdnika-chiakokonoba-za-szhiganie-pokryshek-grozit-shtraf-266118293.html

Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф

Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф

Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T15:03+0400

2022-04-20T15:03+0400

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новости

грузия

чиакоконоба

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии предупреждает жителей страны, что в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба им грозит штраф.Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели. В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 (около 165 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 495 долларов).Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве и подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, чиакоконоба