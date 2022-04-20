https://sputnik-georgia.ru/20220420/preduprezhdenie-v-preddverii-prazdnika-chiakokonoba-za-szhiganie-pokryshek-grozit-shtraf-266118293.html
Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф
Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф
Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T15:03+0400
2022-04-20T15:03+0400
2022-04-20T15:29+0400
новости
грузия
чиакоконоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23994/01/239940127_0:308:3697:2388_1920x0_80_0_0_3aca4ed7c190580c7332c22f204eb995.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии предупреждает жителей страны, что в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба им грозит штраф.Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели. В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 (около 165 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 495 долларов).Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве и подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23994/01/239940127_51:0:3646:2696_1920x0_80_0_0_651ebf1ac39625768c3bab7eb38948df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, чиакоконоба
Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф
15:03 20.04.2022 (обновлено: 15:29 20.04.2022)
Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии предупреждает жителей страны, что в случае разжигания костров из покрышек на праздник Чиакоконоба им грозит штраф.
Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели.
В министерстве напомнили, что сжигание бытовых отходов в открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 (около 165 долларов), а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари (около 495 долларов).
Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве и подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента по надзору за окружающей средой ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом.