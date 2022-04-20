https://sputnik-georgia.ru/20220420/protsess-nad-saakashvili-v-tbilisskom-sude-proshlo-novoe-zasedanie---video-266121781.html

Процесс над Саакашвили: в Тбилисском суде прошло новое заседание – видео

Процесс над Саакашвили: в Тбилисском суде прошло новое заседание – видео

Судебный процесс по делу над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили продолжается. В среду экс-президенту стало плохо на судебном процессе, но затем он... 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T15:40+0400

2022-04-20T15:40+0400

2022-04-20T16:05+0400

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Во время судебного процесса у здания суда вновь собрались сторонники экс-президента Михаила Саакашвили. Параллельно с Тбилиси акции с требованием освобождения Саакашвили прошли в Зугдиди и Батуми.Михаилу Саакашвили нужно как-то развлекаться в тюрьме, заявила ранее вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя планы экс-президента по достижению назначения досрочных парламентских выборов.До того депутат от самой крупной оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Леван Хабеишвили заявил, что ЕНД готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. Об этом стало известно после встречи Хабеишвили с Саакашвили, который является основателем этой партии.

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