https://sputnik-georgia.ru/20220420/putin-prizval-biznes-aktivnee-podklyuchitsya-k-rossiysko-kitayskim-proektam-266128515.html
Путин призвал бизнес активнее подключиться к российско-китайским проектам
Путин призвал бизнес активнее подключиться к российско-китайским проектам
Об этом президент РФ сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T19:25+0400
2022-04-20T19:25+0400
2022-04-20T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в сегодняшних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к осуществлению совместных российско-китайских проектов, пишет РИА Новости.Об этом президент Российской Федерации сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Китай – наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", – отметил Путин.
китай
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, в мире, новости, китай, экономика
Путин призвал бизнес активнее подключиться к российско-китайским проектам
Об этом президент РФ сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей"
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в сегодняшних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к осуществлению совместных российско-китайских проектов, пишет РИА Новости
.
Об этом президент Российской Федерации сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Китай – наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", – отметил Путин.