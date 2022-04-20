https://sputnik-georgia.ru/20220420/putin-prizval-biznes-aktivnee-podklyuchitsya-k-rossiysko-kitayskim-proektam-266128515.html

Путин призвал бизнес активнее подключиться к российско-китайским проектам

Путин призвал бизнес активнее подключиться к российско-китайским проектам

Об этом президент РФ сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T19:25+0400

2022-04-20T19:25+0400

2022-04-20T19:25+0400

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в сегодняшних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к осуществлению совместных российско-китайских проектов, пишет РИА Новости.Об этом президент Российской Федерации сказал на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Китай – наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", – отметил Путин.

китай

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, россия, в мире, новости, китай, экономика