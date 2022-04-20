https://sputnik-georgia.ru/20220420/rossiya-uspeshno-zapustila-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu-sarmat-266130294.html

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"

В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T23:24+0400

2022-04-20T23:24+0400

2022-04-20T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк, пишет РИА Новости.В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском."Сармат" – стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".

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