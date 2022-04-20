https://sputnik-georgia.ru/20220420/rossiya-uspeshno-zapustila-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu-sarmat-266130294.html
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T23:24+0400
2022-04-20T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк, пишет РИА Новости.В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском."Сармат" – стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости
Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"
В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
Минобороны России сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк, пишет РИА Новости
.
"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", – отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний.
Летные испытания перспективного образца ракеты, согласно пресс-релизу, "позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений", заложенных при ее создании.
Как ожидается, после испытаний "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Этим комплексами оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.
"Сармат" – стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".