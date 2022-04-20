https://sputnik-georgia.ru/20220420/saakashvili-stalo-plokho-na-sude-eks-prezident-gruzii-pokhudel-na-12-kg-266122363.html

Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг

Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг

Находящемуся в заключении политику пришлось прервать свое выступление из-за недомогания 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T16:18+0400

2022-04-20T16:18+0400

2022-04-20T16:43+0400

грузия

новости

ника гварамия

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

аналитика

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы страны.В зале суда находился и сам Саакашвили, который свое выступление начал с событий на Украине и с обращения на украинском языке. Однако вскоре экс-президенту пришлось прервать свою речь, так как ему стало плохо."Мне нужна помощь врача", – сказал Саакашвили, после чего судебные приставы вывели его из зала суда. На процессе был объявлен перерыв. Вернулся Саакашвили лишь спустя примерно 15 минут и продолжил свое выступление на грузинском.По словам Саакашвили, он не смог бы продолжить заседание, если бы ему не вкололи сильное обезболивающее. Экс-президент пожаловался на то, что практически не может принимать пищу, на постоянную слабость и другие проблемы со здоровьем.Возмущение по поводу состояния здоровья выразили и защитники интересов Саакашвили. Адвокат Ника Гварамия призвал судью принять необходимые меры, так как, по утверждению Гварамия, дело касается конвенционного преступления – пыток и бесчеловечного обращения.Гварамия обратился к судье с новым ходатайством и потребовал передать указанный вопрос соответствующим следственным органам для дальнейшего реагирования."Есть новый эпизод в связи с отказом на право на здоровье, что приравнивается к пыткам и негуманному обращению. Поэтому компетентный орган уже должен начать расследование по этому поводу", – заявил Гварамия.Адвокаты Саакашвили также потребовали заслушать на судебном процессе врачей и обеспечить их допуск в тюрьму.Судья Нино Чахнашвили частично удовлетворила ходатайство адвокатов и обязала генерального директора Специальной пенитенциарной службы обеспечить Саакашвили надлежащими, адекватными медицинскими услугами."Суд удовлетворяет ту часть ходатайства, где поручает специальное пенитенциарное учреждение обратить особое внимание на его здоровье, а также сообщить суду об оказанных медицинских услугах", – сказала Чахнашвили.Что касается остальных ходатайств адвокатов, то судья их отклонил.Интрига не удалась Ожидалось, что главной интригой сегодняшнего судебного процесса станет более детальное и конкретное заявление Саакашвили по поводу дальнейших планов основанной им партии "Единое национальное движение". Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что самая крупная оппозиционна партия страны готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. По информации Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет на судебном процессе 20 апреля. Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили. Ранее Хабеишвили заявил, что причина предстоящих массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года, которые часть оппозиции считает сфальсифицированными.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, новости, ника гварамия, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, аналитика