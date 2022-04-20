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https://sputnik-georgia.ru/20220420/saakashvili-stalo-plokho-na-sude-eks-prezident-gruzii-pokhudel-na-12-kg-266122363.html
Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг
Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг
Находящемуся в заключении политику пришлось прервать свое выступление из-за недомогания 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T16:18+0400
2022-04-20T16:43+0400
грузия
новости
ника гварамия
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
аналитика
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы страны.В зале суда находился и сам Саакашвили, который свое выступление начал с событий на Украине и с обращения на украинском языке. Однако вскоре экс-президенту пришлось прервать свою речь, так как ему стало плохо."Мне нужна помощь врача", – сказал Саакашвили, после чего судебные приставы вывели его из зала суда. На процессе был объявлен перерыв. Вернулся Саакашвили лишь спустя примерно 15 минут и продолжил свое выступление на грузинском.По словам Саакашвили, он не смог бы продолжить заседание, если бы ему не вкололи сильное обезболивающее. Экс-президент пожаловался на то, что практически не может принимать пищу, на постоянную слабость и другие проблемы со здоровьем.Возмущение по поводу состояния здоровья выразили и защитники интересов Саакашвили. Адвокат Ника Гварамия призвал судью принять необходимые меры, так как, по утверждению Гварамия, дело касается конвенционного преступления – пыток и бесчеловечного обращения.Гварамия обратился к судье с новым ходатайством и потребовал передать указанный вопрос соответствующим следственным органам для дальнейшего реагирования."Есть новый эпизод в связи с отказом на право на здоровье, что приравнивается к пыткам и негуманному обращению. Поэтому компетентный орган уже должен начать расследование по этому поводу", – заявил Гварамия.Адвокаты Саакашвили также потребовали заслушать на судебном процессе врачей и обеспечить их допуск в тюрьму.Судья Нино Чахнашвили частично удовлетворила ходатайство адвокатов и обязала генерального директора Специальной пенитенциарной службы обеспечить Саакашвили надлежащими, адекватными медицинскими услугами."Суд удовлетворяет ту часть ходатайства, где поручает специальное пенитенциарное учреждение обратить особое внимание на его здоровье, а также сообщить суду об оказанных медицинских услугах", – сказала Чахнашвили.Что касается остальных ходатайств адвокатов, то судья их отклонил.Интрига не удалась Ожидалось, что главной интригой сегодняшнего судебного процесса станет более детальное и конкретное заявление Саакашвили по поводу дальнейших планов основанной им партии "Единое национальное движение". Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что самая крупная оппозиционна партия страны готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. По информации Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет на судебном процессе 20 апреля. Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили. Ранее Хабеишвили заявил, что причина предстоящих массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года, которые часть оппозиции считает сфальсифицированными.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг

16:18 20.04.2022 (обновлено: 16:43 20.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Находящемуся в заключении политику пришлось прервать свое выступление из-за недомогания
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошел очередной процесс по делу о незаконном пересечении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили государственной границы страны.
В зале суда находился и сам Саакашвили, который свое выступление начал с событий на Украине и с обращения на украинском языке. Однако вскоре экс-президенту пришлось прервать свою речь, так как ему стало плохо.
"Мне нужна помощь врача", – сказал Саакашвили, после чего судебные приставы вывели его из зала суда. На процессе был объявлен перерыв. Вернулся Саакашвили лишь спустя примерно 15 минут и продолжил свое выступление на грузинском.
По словам Саакашвили, он не смог бы продолжить заседание, если бы ему не вкололи сильное обезболивающее. Экс-президент пожаловался на то, что практически не может принимать пищу, на постоянную слабость и другие проблемы со здоровьем.

"Лечение в Горийском госпитале было полным блефом, так как программа восстановления питания полностью провалилась. Сейчас вешу столько же, сколько весил в самый критический период голодовки. За последние дни похудел на 12 кило, практически не могу принимать пищу. В воскресенье полностью потерял контроль ног", – сказал Саакашвили.

Возмущение по поводу состояния здоровья выразили и защитники интересов Саакашвили. Адвокат Ника Гварамия призвал судью принять необходимые меры, так как, по утверждению Гварамия, дело касается конвенционного преступления – пыток и бесчеловечного обращения.
Гварамия обратился к судье с новым ходатайством и потребовал передать указанный вопрос соответствующим следственным органам для дальнейшего реагирования.
"Есть новый эпизод в связи с отказом на право на здоровье, что приравнивается к пыткам и негуманному обращению. Поэтому компетентный орган уже должен начать расследование по этому поводу", – заявил Гварамия.
Адвокаты Саакашвили также потребовали заслушать на судебном процессе врачей и обеспечить их допуск в тюрьму.
© photo: Sputnik / StringerСуд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2022
Суд над Саакашвили. Сторонники ЕНД у здания тбилисского суда
© photo: Sputnik / Stringer
Судья Нино Чахнашвили частично удовлетворила ходатайство адвокатов и обязала генерального директора Специальной пенитенциарной службы обеспечить Саакашвили надлежащими, адекватными медицинскими услугами.
"Суд удовлетворяет ту часть ходатайства, где поручает специальное пенитенциарное учреждение обратить особое внимание на его здоровье, а также сообщить суду об оказанных медицинских услугах", – сказала Чахнашвили.
Что касается остальных ходатайств адвокатов, то судья их отклонил.

Интрига не удалась

Ожидалось, что главной интригой сегодняшнего судебного процесса станет более детальное и конкретное заявление Саакашвили по поводу дальнейших планов основанной им партии "Единое национальное движение".
Ранее депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что самая крупная оппозиционна партия страны готовится к масштабным акциям протеста, чтобы вынудить власти назначить досрочные выборы и добиться смены власти. По информации Хабеишвили, конкретно о том, как именно в стране будут назначены досрочные парламентские выборы, Саакашвили расскажет на судебном процессе 20 апреля.
Однако ожидания не оправдались, и экс-президент ограничился лишь общим заявлением. "Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.

"Нам нужна демонстрация единства и праздник единства. Нам нужны перемены. Может быть и 200 тысяч человек, а не очередная с 20-30-ю… Просто люди должны потребовать изменения, то что им полагается, чтобы им вернули собственную страну… Мы можем все изменить", – заявил Саакашвили.

Ранее Хабеишвили заявил, что причина предстоящих массовых демонстраций – результаты парламентских выборов 2020 года, которые часть оппозиции считает сфальсифицированными.

Детали дела

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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