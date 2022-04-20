https://sputnik-georgia.ru/20220420/tonneli-v-tbilisi-stanut-chische-266108971.html
Тоннели в Тбилиси станут чище
Тоннели в Тбилиси станут чище
Акция очистки тоннелей продлится несколько дней 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T10:31+0400
2022-04-20T10:31+0400
2022-04-20T11:16+0400
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Тбилиси идут работы по очистке тоннелей, в которых участвуют около 150 сотрудников "Тбилсервис групп", сообщает телекомпания "Рустави 2".Сотрудники компании очистят тоннели от грязи и бытовых отходов. С помощью специальной техники будет помыт внутренний и внешний периметр тоннелей.Акция очистки тоннелей продлится несколько дней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси
Тоннели в Тбилиси станут чище
10:31 20.04.2022 (обновлено: 11:16 20.04.2022)
Акция очистки тоннелей продлится несколько дней
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
В Тбилиси идут работы по очистке тоннелей, в которых участвуют около 150 сотрудников "Тбилсервис групп", сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Сотрудники компании очистят тоннели от грязи и бытовых отходов. С помощью специальной техники будет помыт внутренний и внешний периметр тоннелей.
Акция очистки тоннелей продлится несколько дней.