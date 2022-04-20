https://sputnik-georgia.ru/20220420/tonneli-v-tbilisi-stanut-chische-266108971.html

Тоннели в Тбилиси станут чище

Тоннели в Тбилиси станут чище

Акция очистки тоннелей продлится несколько дней 20.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. В Тбилиси идут работы по очистке тоннелей, в которых участвуют около 150 сотрудников "Тбилсервис групп", сообщает телекомпания "Рустави 2".Сотрудники компании очистят тоннели от грязи и бытовых отходов. С помощью специальной техники будет помыт внутренний и внешний периметр тоннелей.Акция очистки тоннелей продлится несколько дней.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси