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Убийство при задержании в Цхнети – прокуратура предъявила обвинение старшему детективу
Убийство при задержании в Цхнети – прокуратура предъявила обвинение старшему детективу
Обвинение предъявлено по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия" 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T18:19+0400
2022-04-20T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности и превышении служебными полномочиями старшему детективу четвертого управления полиции Старого Тбилиси МВД Грузии, сообщает прокуратура.Согласно материалам дела, в том числе на основе свидетельств очевидцев, выяснилось, что вечером 18 апреля, когда глава и детектив четвертого управления полиции патрулировали на территории Цхнети – пригорода Тбилиси, на телефон главы управления поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотиков близ улицы Ладо Гудиашвили.Далее мужчина проглотил предмет, взятый с земли, и собирался сбежать. В ответ на это полицейский попытался его задержать, во время чего огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины.В тот же день сотрудники Специальной следственной службы задержали обвиняемого.Задержанному было предъявлено обвинение по статьям 116 и 333 Уголовного кодекса Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия".Наказание за преступление предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок для избрания заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Уголовное дело расследует Специальная следственная служба.
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Убийство при задержании в Цхнети – прокуратура предъявила обвинение старшему детективу
Обвинение предъявлено по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия"
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности и превышении служебными полномочиями старшему детективу четвертого управления полиции Старого Тбилиси МВД Грузии, сообщает прокуратура.
Согласно материалам дела, в том числе на основе свидетельств очевидцев, выяснилось, что вечером 18 апреля, когда глава и детектив четвертого управления полиции патрулировали на территории Цхнети – пригорода Тбилиси, на телефон главы управления поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотиков близ улицы Ладо Гудиашвили.
Доказательства, в том числе информация, полученная от очевидцев, помогли установить, что, прибыв на место вызова, полицейские увидели припаркованное такси, возле которого молодой человек что-то искал в земле. Как только мужчина поднял неизвестный предмет, к нему быстро подошел детектив полиции с огнестрельным оружием в руках и сообщил, что он задержан.
Далее мужчина проглотил предмет, взятый с земли, и собирался сбежать. В ответ на это полицейский попытался его задержать, во время чего огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины.
В тот же день сотрудники Специальной следственной службы задержали обвиняемого.
Задержанному было предъявлено обвинение по статьям 116 и 333 Уголовного кодекса Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия".
Наказание за преступление предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок для избрания заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Уголовное дело расследует Специальная следственная служба.