https://sputnik-georgia.ru/20220420/ubiystvo-pri-zaderzhanii-v-tskhneti--prokuratura-predyavila-obvinenie-starshemu-detektivu-266127981.html

Убийство при задержании в Цхнети – прокуратура предъявила обвинение старшему детективу

Убийство при задержании в Цхнети – прокуратура предъявила обвинение старшему детективу

Обвинение предъявлено по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия" 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T18:19+0400

2022-04-20T18:19+0400

2022-04-20T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности и превышении служебными полномочиями старшему детективу четвертого управления полиции Старого Тбилиси МВД Грузии, сообщает прокуратура.Согласно материалам дела, в том числе на основе свидетельств очевидцев, выяснилось, что вечером 18 апреля, когда глава и детектив четвертого управления полиции патрулировали на территории Цхнети – пригорода Тбилиси, на телефон главы управления поступила информация о возможном факте приобретения-хранения наркотиков близ улицы Ладо Гудиашвили.Далее мужчина проглотил предмет, взятый с земли, и собирался сбежать. В ответ на это полицейский попытался его задержать, во время чего огнестрельное оружие, приведенное в боевую готовность, случайно выстрелило, что привело к смерти молодого мужчины.В тот же день сотрудники Специальной следственной службы задержали обвиняемого.Задержанному было предъявлено обвинение по статьям 116 и 333 Уголовного кодекса Грузии – "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебными полномочиями, с использованием оружия".Наказание за преступление предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок для избрания заключения в качестве меры пресечения для обвиняемого. Уголовное дело расследует Специальная следственная служба.

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