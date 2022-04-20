https://sputnik-georgia.ru/20220420/v-afinakh-zaderzhali-gruzin-napavshikh-na-prorossiyskuyu-avtokolonnu-266119563.html

В Афинах задержали грузин, напавших на пророссийскую автоколонну

В Афинах задержали грузин, напавших на пророссийскую автоколонну

Инцидент произошел в начале апреля в столичном районе Омония 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T15:29+0400

2022-04-20T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Греческая полиция задержала двух грузин, которые участвовали в нападении на автоколонну сторонников России, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.По данным СМИ, они избили двух участников автомобильного шествия и повредили принадлежащие им машины.В домах задержанных был проведен обыск: изъята одежда, в которой они были в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет.Грузины обвиняются в попытке убийства, в оскорблении символики другого государства, в расизме, в повреждение чужого имущества и в неповиновении полиции.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

греция, грузия, новости, происшествия, общество