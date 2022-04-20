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В Афинах задержали грузин, напавших на пророссийскую автоколонну
В Афинах задержали грузин, напавших на пророссийскую автоколонну
Инцидент произошел в начале апреля в столичном районе Омония 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T15:29+0400
2022-04-20T15:29+0400
2022-04-20T15:29+0400
греция
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Греческая полиция задержала двух грузин, которые участвовали в нападении на автоколонну сторонников России, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.По данным СМИ, они избили двух участников автомобильного шествия и повредили принадлежащие им машины.В домах задержанных был проведен обыск: изъята одежда, в которой они были в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет.Грузины обвиняются в попытке убийства, в оскорблении символики другого государства, в расизме, в повреждение чужого имущества и в неповиновении полиции.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
греция, грузия, новости, происшествия, общество
В Афинах задержали грузин, напавших на пророссийскую автоколонну
Инцидент произошел в начале апреля в столичном районе Омония
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
Греческая полиция задержала двух грузин, которые участвовали в нападении на автоколонну сторонников России, сообщает
телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.
Случай произошел 3 апреля в районе Омония в Афинах. Двое грузин в возрасте 26 и 27 лет, вооруженные дубинками и палками, напали на участников автомобильного шествия сторонников России, которая прошла на фоне событий на Украине.
По данным
СМИ, они избили двух участников автомобильного шествия и повредили принадлежащие им машины.
В домах задержанных был проведен обыск: изъята одежда, в которой они были в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет.
Грузины обвиняются в попытке убийства, в оскорблении символики другого государства, в расизме, в повреждение чужого имущества и в неповиновении полиции.