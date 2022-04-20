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В черный список игроманов Грузии попали более 500 человек

В черный список игроманов Грузии попали более 500 человек

Даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T12:23+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 500 человек, сообщила телекомпания "Имеди".В ноябре этого года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим."Многие люди вздохнули с облегчением, многие матери довольны тем, что этот закон вошел в силу, но поверьте, все еще есть пути, с помощью которых игровой бизнес думает как-нибудь выкарабкаться и получить как можно больше прибыли", – заявила представитель неправительственной организации "Матери против азартных игр".Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.

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