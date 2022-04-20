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В Грузии очень поляризованная политическая среда – Аппатурай

В Грузии очень поляризованная политическая среда – Аппатурай

Заместитель помощника генсека НАТО в рамках визита в Грузию выступил в парламенте страны 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. НАТО выступает за продолжение реформ в Грузии и снижение политической поляризации, заявил заместитель помощника генсека НАТО по вызовам безопасности Джеймс Аппатурай после встречи в парламенте Грузии."НАТО желает увидеть продолжение реформ в Грузии, хотим увидеть менее поляризованную политическую среду. Мы хотим увидеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий", – цитирует Аппатурая Первый канал. По его словам, в Грузии "очень поляризованная среда". "Правительства стран-участниц НАТО с осторожностью относятся к этому", – подчеркнул Аппатурай. При этом он положительно оценил то, что стремление Грузии в НАТО имеет многопартийную поддержку в стране. Аппатурай также затронул события вокруг Украины. По его словам, Грузия находится в очень сложной среде в плане географии и безопасности. При этом он отметил, что страны НАТО желают, чтобы страны-единомышленники делали максимум в поддержку Украины и для оказания давления на Россию. Власти Грузии отказались от введения санкций против России из-за спецоперации на Украине, объяснив это тем, что от санкций пострадает лишь сама Грузия. Тем не менее Грузия соблюдает международные финансовые санкции, а также оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.

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грузия, политика, новости, украина, нато, джеймс аппатурай