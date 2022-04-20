https://sputnik-georgia.ru/20220420/v-gruzii-uchredili-premiyu-dlya-kompozitorov-266122177.html
В Грузии учредили премию для композиторов
В Грузии учредили премию для композиторов
Цель инициативы – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой деятельности композиторов 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T16:40+0400
2022-04-20T16:40+0400
2022-04-20T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Новый "Национальный конкурс композиторов" учредили в Грузии, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.Цель конкурса – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой деятельности композиторов. Общий бюджет, выделенный министерством на проведение конкурса, составляет 65 тысяч лари (21,3 тысячи долларов)."Национальный конкурс композиторов" проводится в 2-х возрастных группах: для лиц от 17 до 25 лет и лиц старше 25 лет. Денежные премии рассчитаны в зависимости от призовых мест от тысячи до 5 тысяч лари.Работы, представленные в рамках конкурса, не должны быть опубликованы или исполнены до участия в конкурсе. В противном случае заявка не будет рассмотрена либо будет снята с конкурса.В рамках "Национального конкурса композиторов" будут приниматься музыкальные произведения в следующих номинациях: камерная музыка, хоровая/вокальная музыка и симфоническая музыка.Прием конкурсных заявок начнется в министерстве культуры с 20 сентября 2022 года и продолжится до 20 октября 2022 года. Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 15 декабря 2022 года.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, новости, грузия, общество, музыка, культура
В Грузии учредили премию для композиторов
Цель инициативы – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой деятельности композиторов
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Новый "Национальный конкурс композиторов" учредили в Грузии, заявила министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.
Цель конкурса – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой деятельности композиторов.
Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие граждане Грузии, а также композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Впервые в этом году конкурс пройдет осенью.
Общий бюджет, выделенный министерством на проведение конкурса, составляет 65 тысяч лари (21,3 тысячи долларов).
"Национальный конкурс композиторов" проводится в 2-х возрастных группах: для лиц от 17 до 25 лет и лиц старше 25 лет. Денежные премии рассчитаны в зависимости от призовых мест от тысячи до 5 тысяч лари.
Работы, представленные в рамках конкурса, не должны быть опубликованы или исполнены до участия в конкурсе. В противном случае заявка не будет рассмотрена либо будет снята с конкурса.
В рамках "Национального конкурса композиторов" будут приниматься музыкальные произведения в следующих номинациях: камерная музыка, хоровая/вокальная музыка и симфоническая музыка.
Прием конкурсных заявок начнется в министерстве культуры с 20 сентября 2022 года и продолжится до 20 октября 2022 года. Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 15 декабря 2022 года.