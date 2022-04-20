https://sputnik-georgia.ru/20220420/v-stroitelstve-rikotskoy-trassy-nablyudaetsya-bolshoy-progress---otsenka-ministra-266105717.html

В строительстве Рикотской трассы наблюдается большой прогресс - оценка министра

В строительстве Рикотской трассы наблюдается большой прогресс - оценка министра

На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти - 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T07:01+0400

2022-04-20T07:01+0400

2022-04-20T07:01+0400

грузия

экономика

новости

рикотский перевал

министерство инфраструктуры и регионального развития

ираклий карселадзе

imedi – имеди грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. На Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, ведутся строительные работы на более чем 80% участков, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км четырехполосной магистрали, которая которая включает 96 мостов и 53 тоннеля.По словам министра, ведутся активные работы на мостах и ​​других искусственных сооружениях, а также основаниях дорог. Эти проекты выполняются в сроках, предусмотренные по контрактам."Мы ждем завершения в этом году конкретных участков, что фактически даст нам возможность сэкономить время в этом году", - сказал министр.На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти - 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое. Новая дорога будет отвечать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.Строительство дороги Рикоти планируется завершить поэтапно к 2023 году.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

рикотский перевал

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грузия, экономика, новости, рикотский перевал, министерство инфраструктуры и регионального развития, ираклий карселадзе, imedi – имеди грузинское онлайн тв