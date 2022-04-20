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Власти хотят за три года сделать Кутаиси экологически чистым городом
Власти хотят за три года сделать Кутаиси экологически чистым городом
Ожидается, что для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития "зеленого города" 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T14:44+0400
2022-04-20T14:44+0400
2022-04-20T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Стратегия развития "зеленого города" будет в ближайшее время разработана для города Кутаиси, заявила замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.Замглавы ведомства приняла участие в презентации инициированного министерством проекта "Низкоэмиссионное развитие Кутаиси посредством городского планирования". Цель проекта – создание институциональной основы для городского развития Кутаиси, привлечение инвестиций для демонстрации лучших практик низкоэмиссионного транспорта и устойчивого управления землей.Также, по ее словам, около Кутаиси будет восстановлено 700 га леса, что важно для сохранения экосистем.В презентации приняли участие мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, представители профильных ведомств и частного сектора в системе министерства. В ходе мероприятия были озвучены цели, запланированные мероприятия и рабочий план проекта. Участники встречи обсудили ожидаемые результаты проекта и пути сотрудничества.Проект рассчитан на три года – с 2022 по 2025 годы. Он финансируется Глобальным экологическим фондом (UNDP) и реализуется Программой ООН по окружающей среде через Кавказский региональный экологический центр (REC- Caucasus). Непосредственным бенефициаром проекта является мэрия города Кутаиси.По словам Тандилашвили, инициирование подобных проектов на муниципальном уровне с включенностью центральной власти продолжится и в дальнейшем, что будет способствовать реализации и поощрению "зеленых инициатив".
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экология, экология в грузии, кутаиси, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, новости, грузия
Власти хотят за три года сделать Кутаиси экологически чистым городом
14:44 20.04.2022 (обновлено: 14:49 20.04.2022)
Ожидается, что для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития "зеленого города"
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Стратегия развития "зеленого города" будет в ближайшее время разработана для города Кутаиси, заявила замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.
Замглавы ведомства приняла участие в презентации инициированного министерством проекта "Низкоэмиссионное развитие Кутаиси посредством городского планирования". Цель проекта – создание институциональной основы для городского развития Кутаиси, привлечение инвестиций для демонстрации лучших практик низкоэмиссионного транспорта и устойчивого управления землей.
"В рамках проекта будут реализованы довольно интересные мероприятия. Для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития "зеленого города", обустроены велосипедные дорожки. Планируется приобретение современных автобусов, что будет способствовать развитию внутренней транспортной сети", – сказала Тандилашвили.
Также, по ее словам, около Кутаиси будет восстановлено 700 га леса, что важно для сохранения экосистем.
В презентации приняли участие мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, представители профильных ведомств и частного сектора в системе министерства. В ходе мероприятия были озвучены цели, запланированные мероприятия и рабочий план проекта. Участники встречи обсудили ожидаемые результаты проекта и пути сотрудничества.
Проект рассчитан на три года – с 2022 по 2025 годы. Он финансируется Глобальным экологическим фондом (UNDP) и реализуется Программой ООН по окружающей среде через Кавказский региональный экологический центр (REC- Caucasus). Непосредственным бенефициаром проекта является мэрия города Кутаиси.
По словам Тандилашвили, инициирование подобных проектов на муниципальном уровне с включенностью центральной власти продолжится и в дальнейшем, что будет способствовать реализации и поощрению "зеленых инициатив".