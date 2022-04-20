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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем и чем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем и чем торгует Грузия

Экспорт грузинской продукции за первый квартал 2022 года вырос на 43,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T09:01+0400

2022-04-20T09:01+0400

2022-04-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2022 года вырос почти на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 3,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 1,2 миллиарда долларов – на 43,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 35,7% больше данных за январь-март 2021 года, говорится в сообщении "Сакстата".Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,3% больше данных за первые три месяца 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-марте 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 166,6%, ферросплавов – на 91,3%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 75,4%. В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 22,8%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт химической продукции – на 404,4%, вычислительных машин и их блоков – на 133,9% и изделия из стали – на 105%.Также, по статистике, с начала года сократился лишь импорт элеткроэнергии – на 5,7%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые три месяца 2022 году составил 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Украина, Германия и Румыния.

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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика