Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем и чем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerЧерноморский батумский морской порт
© photo: Sputnik / Stringer
Экспорт грузинской продукции за первый квартал 2022 года вырос на 43,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2022 года вырос почти на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 3,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму 1,2 миллиарда долларов – на 43,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года
© Sputnik
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 35,7% больше данных за январь-март 2021 года, говорится в сообщении "Сакстата".
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 1,5 миллиарда долларов, что на 30,3% больше данных за первые три месяца 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-марте 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 166,6%, ферросплавов – на 91,3%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 75,4%. В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 22,8%.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, экспорт
© Sputnik
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
За отчетный период больше всего вырос импорт химической продукции – на 404,4%, вычислительных машин и их блоков – на 133,9% и изделия из стали – на 105%.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, импорт
© Sputnik
Также, по статистике, с начала года сократился лишь импорт элеткроэнергии – на 5,7%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые три месяца 2022 году составил 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, страны
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-март 2022 года, страны
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Украина, Германия и Румыния.