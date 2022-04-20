https://sputnik-georgia.ru/20220420/zaprety-protiv-azarta-kto-kogo--266122628.html

Запреты против азарта в Грузии: кто кого?

Запреты против азарта в Грузии: кто кого?

С 1 марта 2022 года в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры в Грузии, попали более 500 человек 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T16:03+0400

2022-04-20T16:03+0400

2022-04-20T16:12+0400

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казино

игорный бизнес в грузии

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В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в онлайн-казино.Согласно изменениям, внесенным в закон, даже член семьи может через суд ограничить конкретному человеку доступ к азартным играм. Новый закон автоматически запрещает играть в азартные игры лицам до 25 лет, также социально незащищенным гражданам, политикам и госслужащим. Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. По неофициальным данным, каждый пятый житель Грузии играет в азартные игры посредством игорных автоматов, казино и тотализаторов.

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казино, игорный бизнес в грузии