https://sputnik-georgia.ru/20220420/zhitel-gruzii-nezakonno-oformil-na-sebya-pochti-gektar-zemli-inostrantsa-266111091.html

Житель Грузии незаконно оформил на себя почти гектар земли иностранца

Житель Грузии незаконно оформил на себя почти гектар земли иностранца

Земельный участок оценивается почти в 100 тысяч долларов 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T11:42+0400

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2022-04-20T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за изготовление фальшивого документа и завладение чужим имущества мошенническим путем, сообщается на сайте службы.По данным следствия, обвиняемый представил в Национальное агентство публичного реестра фальшивую доверенность и соглашение о купле-продаже, якобы выданные нотариусом в Баку. На основе этих документов он оформил на себя земельный участок площадью 991 квадратный метр стоимостью 300 тысяч лари (порядка 98 тысяч долларов).Данный земельный участок был собственностью гражданина другой страны. В настоящее время на недвижимость наложен арест.Следственная служба продолжает расследование для выявления других возможных соучастников преступления.Следствие ведется по статье "Мошенничество". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

баку

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происшествия, грузия, новости, национальное агентство публичного реестра, баку, преступность в грузии