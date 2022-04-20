https://sputnik-georgia.ru/20220420/zvezda-seriala-dnevniki-vampira-poyavilas-v-kostyume-ot-gruzinskogo-dizaynera-266114842.html

Звезда сериала "Дневники вампира" появилась в костюме от грузинского дизайнера

Звезда сериала "Дневники вампира" появилась в костюме от грузинского дизайнера

Холт отметила бренд Ануки Арешидзе на всех фото 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Австралийская актриса, звезда сериала "Дневники вампира" и "Первородные" Клэр Холт появилась в костюме от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.Клэр Холт поделилась серией фотографий в соцсетях, где она одета в синий брючный костюм от Арешидзе. Интересно, что Холт отметила бренд Ануки Арешидзе на всех фото.Клэр Холт – австралийская актриса, наиболее известная по роли Эммы Гилберт в телесериале "H2O: Просто добавь воды", а также Ребекки Майклсон в телесериалах "Дневники вампира" и "Первородные".Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Недавно в пальто от Арешидзе "засветилась" шведская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск.Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.

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