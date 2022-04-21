https://sputnik-georgia.ru/20220421/bespilotnye-letatelnye-apparaty-gotovyatsya-vypuskat-v-gruzii-266164497.html

В Грузии будут выпускать беспилотники

В Грузии будут выпускать беспилотники

Первую партию беспилотников планируется выпустить до конца текущего года 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T23:38+0400

2022-04-21T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. До конца года на базе государственного военно-технического центра "Дельта" в Грузии будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Министр отметил, что ведется работа по развитию военной промышленности, и уже предпринимаются реальные шаги в данном направлении.Министр также рассказал о производстве в Грузии автоматической винтовки стандарта НАТО GI-4 (5,56), которая производится на грузино-израильском предприятии "Дельта Си". По его словам, производство винтовок успешно завершено в тестовом режиме и в ближайшее время начнется серийное производство продукции.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, центр "дельта", политика, министерство обороны грузии