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В Грузии будут выпускать беспилотники
В Грузии будут выпускать беспилотники
Первую партию беспилотников планируется выпустить до конца текущего года 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T23:38+0400
2022-04-21T23:38+0400
2022-04-22T00:16+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. До конца года на базе государственного военно-технического центра "Дельта" в Грузии будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.Министр отметил, что ведется работа по развитию военной промышленности, и уже предпринимаются реальные шаги в данном направлении.Министр также рассказал о производстве в Грузии автоматической винтовки стандарта НАТО GI-4 (5,56), которая производится на грузино-израильском предприятии "Дельта Си". По его словам, производство винтовок успешно завершено в тестовом режиме и в ближайшее время начнется серийное производство продукции.В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, центр "дельта", политика, министерство обороны грузии
В Грузии будут выпускать беспилотники
23:38 21.04.2022 (обновлено: 00:16 22.04.2022)
Первую партию беспилотников планируется выпустить до конца текущего года
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. До конца года на базе государственного военно-технического центра "Дельта" в Грузии будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Министр отметил, что ведется работа по развитию военной промышленности, и уже предпринимаются реальные шаги в данном направлении.
"Мы уже заключили соглашение по беспилотникам, подписали и создали совместное предприятие. Мы уже предпринимаем реальные шаги по запуску производства. Мы планируем до конца года выпустить на базе "Дельта" беспилотные летательные аппараты грузинского производства", – сказал Бурчуладзе.
Министр также рассказал о производстве в Грузии автоматической винтовки стандарта НАТО GI-4 (5,56), которая производится на грузино-израильском предприятии "Дельта Си". По его словам, производство винтовок успешно завершено в тестовом режиме и в ближайшее время начнется серийное производство продукции.
В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.