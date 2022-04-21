https://sputnik-georgia.ru/20220421/chto-nelzya-delat-v-strastnuyu-pyatnitsu-2022-primety-i-sueveriya-266159346.html

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2022: приметы и суеверия

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2022: приметы и суеверия

Страстная пятница наступает за два дня до Светлого Воскресения Христова – в 2022 году православные празднуют Пасху 24 апреля

2022-04-21T19:38+0400

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В Страстную пятницу воспоминают крестные страдания, смерть и погребение Спасителя, который принес Себя в жертву за грехи мира. С Великой пятницей связано множество обычаев, традиций, примет и суеверий, которым люди следуют по сей день.Что нельзя делать в Страстную пятницу, а также о приметах, запретах и суевериях, связанных с днем распятия Христа, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьСамый тяжелый пост за весь год по церковному уставу в Страстную пятницу – некоторые верующие в этот день полностью отказываются от пищи, другие проводят его на хлебе и воде.В Великую пятницу работать нельзя – верующие в этот день должны молиться и духовно самосовершенствоваться. Поэтому Страстная пятница объявлена во многих странах официально выходным, в том числе и в Грузии.В Страстную пятницу нельзя делать уборку, шить и прясть. Нельзя в этот день выполнять сельскохозяйственные работы – рубить, пилить или что-то резать, тем более вбивать в землю железные предметы.Поэтому все дела нужно переделать в Чистый четверг, а в Страстную пятницу пойти в церковь на службу и молиться. Прихожане уносят с собой двенадцать свечей, с которыми отстояли службу, и зажигают в доме, стараясь охватить все углы. По приметам этот обычай очищает атмосферу в жилище и привлекает благополучие.Нельзя в Страстную пятницу праздновать свадьбы, дни рождения или другие мероприятия, потому что веселиться в день вселенской скорби запрещено.Яйца по древнему обычаю красили в один из дней Страстной седмицы. Во многих странах яйца красят в Великий четверг, когда люди делают генеральную уборку и готовятся к празднику Пасхи.Но в некоторых государствах, в том числе и в Грузии, яйца, символизирующие кровь, пролитую Спасителем. По традиции их красят в Страстную пятницу до захода солнца.Нельзя в Страстную пятницу напиваться и предаваться плотским утехам. По приметам люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками, а дети, зачатые в Великую пятницу, будут постоянно болеть.Приметы и суеверияМножество примет и суеверий связано с Великой пятницей. К примеру, хлеб, испеченный в Красную пятницу, лечит от всех болезней и никогда не плесневеет. По приметам такой хлеб защищал жилища от пожаров, а моряков от кораблекрушений.Хорошая примета, если хлеб получался красивый, с румяной корочкой, а подгоревший или плохо пропеченный хлеб указывал на грядущие неприятности. Радоваться и смеяться в Страстную пятницу – плохая примета. Есть суеверие, что тот, кто веселится в Красную пятницу, проплачет весь год.По приметам несчастье постигнет того, кто в Великую пятницу проткнет землю железом. А растения, посаженные в этот день, по суевериям, погибнут. Только петрушка, посеянная в Красную пятницу, дает двойной урожай.Много примет и суеверий связано и с погодой. К примеру, если пасмурно на Страстную пятницу – хлеб будет с бурьяном, а звездное небо – примета, предвещающая, что пшеница будет зернистой.По суевериям, чтобы не потерять здоровье, в Страстную пятницу нельзя стричься, красить волосы и проводить любые другие косметические процедуры. В Красную пятницу нельзя плевать на землю. Есть примета, кто плюнет на землю, то от того святые отвернутся на весь год.Магию Страстной пятницы знахари использовали издревле – лечили болезни, ставили обереги и заговаривали от разных бед и напастей.Материал подготовлен на основе открытых источников

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пасха 2022, справки , религия , общество