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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 апреля
За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T12:40+0400
2022-04-21T12:40+0400
2022-04-21T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские медики из 223 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 114 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 25 626 тестов на коронавирус, 23 733 – на антиген, 1 893 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 915 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 399 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 990 пациентов.За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса. С начала пандемии – 16 794.На данный момент в стране 2 105 активных случаев, из них 341 нуждается в стационарном лечении. Состояние 76 пациентов тяжелое, 1 764 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 20 апреля, составляет 0,87%, за две недели – 1,26%, за семь дней – 1,16%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 апреля
За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские медики из 223 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 114 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
В стране за последние сутки сделано 25 626 тестов на коронавирус, 23 733 – на антиген, 1 893 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 915 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 399 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 634 990 пациентов.
За последние сутки не зафиксирован ни один случай смерти от коронавируса. С начала пандемии – 16 794.
На данный момент в стране 2 105 активных случаев, из них 341 нуждается в стационарном лечении. Состояние 76 пациентов тяжелое, 1 764 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 20 апреля, составляет 0,87%, за две недели – 1,26%, за семь дней – 1,16%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.