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Избран глава попечительского совета Общественного вещателя Грузии
Избран глава попечительского совета Общественного вещателя Грузии
Маглаперидзе занимал должность гендиректора Общественного вещателя с января 2017 года по 18 августа 2020 года 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T20:17+0400
2022-04-21T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бывший директор Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе в четверг был избран председателем Попечительского совета ОВГ.Парламент Грузии 13 апреля утвердил членами Попечительского совета Общественного вещателя двух кандидатов, представленных по квоте правящей партии "Грузинская мечта" и народного защитника – Васила Маглаперидзе и Лашу Тугуши.Кандидатуру Маглаперидзе поддержали пять из девяти членов совета. Основным соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, представленный Верховным советом Аджарии. Маглаперидзе будет возглавлять попечительский совет в течение трех лет.В Тбилиси начинается строительство нового здания для Общественного вещателя Грузии >>Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.Попечительский совет состоит из девяти членов, из которых трое избираются по квоте парламентского большинства, 3 – от оппозиции, 2 – от народного защитника и 1 – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.
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грузия, новости, общество, общественный вещатель грузии (овг), 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, васил маглаперидзе
Избран глава попечительского совета Общественного вещателя Грузии
Маглаперидзе занимал должность гендиректора Общественного вещателя с января 2017 года по 18 августа 2020 года
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Бывший директор Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе в четверг был избран председателем Попечительского совета ОВГ.
Парламент Грузии 13 апреля утвердил членами Попечительского совета Общественного вещателя двух кандидатов, представленных по квоте правящей партии "Грузинская мечта" и народного защитника – Васила Маглаперидзе и Лашу Тугуши.
Кандидатуру Маглаперидзе поддержали пять из девяти членов совета. Основным соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, представленный Верховным советом Аджарии. Маглаперидзе будет возглавлять попечительский совет в течение трех лет.
Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.
Попечительский совет состоит из девяти членов, из которых трое избираются по квоте парламентского большинства, 3 – от оппозиции, 2 – от народного защитника и 1 – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.