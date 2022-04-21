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https://sputnik-georgia.ru/20220421/kak-rossiyskie-voennye-pekut-khleb-dlya-zhiteley-mariupolya---video-266139440.html
Как российские военные пекут хлеб для жителей Мариуполя – видео
Как российские военные пекут хлеб для жителей Мариуполя – видео
Министерство обороны РФ организовало полевые хлебозаводы, где пекут хлеб для жителей Мариуполя. Как производится хлеб – смотрите в видео 21.04.2022, Sputnik Грузия
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Сейчас многострадальный город находится в условиях гуманитарной катастрофы. По словам российских военных, они делают все, чтобы минимизировать ее последствия. Всего в сутки полевая пекарня может производить до 8 тонн хлеба, после чего его развозят по разным частям города.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, донбасс, видео

Как российские военные пекут хлеб для жителей Мариуполя – видео

10:30 21.04.2022 (обновлено: 10:52 21.04.2022)
© video : "Донбасс решает"
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Министерство обороны РФ организовало полевые хлебозаводы, где пекут хлеб для жителей Мариуполя. Как производится хлеб – смотрите в видео
Сейчас многострадальный город находится в условиях гуманитарной катастрофы. По словам российских военных, они делают все, чтобы минимизировать ее последствия. Всего в сутки полевая пекарня может производить до 8 тонн хлеба, после чего его развозят по разным частям города.
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