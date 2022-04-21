https://sputnik-georgia.ru/20220421/kak-rossiyskie-voennye-pekut-khleb-dlya-zhiteley-mariupolya---video-266139440.html

Как российские военные пекут хлеб для жителей Мариуполя – видео

Как российские военные пекут хлеб для жителей Мариуполя – видео

Министерство обороны РФ организовало полевые хлебозаводы, где пекут хлеб для жителей Мариуполя. Как производится хлеб – смотрите в видео 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T10:30+0400

2022-04-21T10:30+0400

2022-04-21T10:52+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/15/266139243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6c9c5192630dc59aa5ffdb0ee4d0a1f.jpg

Сейчас многострадальный город находится в условиях гуманитарной катастрофы. По словам российских военных, они делают все, чтобы минимизировать ее последствия. Всего в сутки полевая пекарня может производить до 8 тонн хлеба, после чего его развозят по разным частям города.

украина

донбасс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, донбасс, видео