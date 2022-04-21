https://sputnik-georgia.ru/20220421/keosayan-o-tom-pochemu-ukraina-ne-finalnyy-etap-spetsoperatsii---video-266155544.html
Кеосаян о том, почему Украина не финальный этап спецоперации – видео
Кеосаян о том, почему Украина не финальный этап спецоперации – видео
Политолог Армен Гаспарян взял большое интервью у российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Смотрите, что заявил гость студии "Sputnik на русском" 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T16:19+0400
2022-04-21T16:19+0400
2022-04-21T17:18+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Политолог Армен Гаспарян взял большое интервью у российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Обсудили санкции, будущее отношений с Западом, большой суд над военными преступниками и "стирку мозгов" украинцев. Также Кеосаян отметил, что за время спецоперации консолидация российского общества с властью достигла исторического максимума. Он предположил, что в скором времени политические элиты России пройдут "обряд очищения".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Кеосаян о том, почему Украина не финальный этап спецоперации – видео
16:19 21.04.2022 (обновлено: 17:18 21.04.2022)
Политолог Армен Гаспарян взял большое интервью у российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Смотрите, что заявил гость студии "Sputnik на русском"
Политолог Армен Гаспарян взял большое интервью у российского режиссера Тиграна Кеосаяна. Обсудили санкции, будущее отношений с Западом, большой суд над военными преступниками и "стирку мозгов" украинцев.
Также Кеосаян отметил, что за время спецоперации консолидация российского общества с властью достигла исторического максимума. Он предположил, что в скором времени политические элиты России пройдут "обряд очищения".