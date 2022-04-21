https://sputnik-georgia.ru/20220421/knigu-gruzinskoy-pisatelnitsy-izdadut-na-portugalskom-yazyke-266123832.html

Книгу грузинской писательницы издадут на португальском языке

Книгу грузинской писательницы издадут на португальском языке

Этот роман уже переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T07:31+0400

2022-04-21T07:31+0400

2022-04-21T07:31+0400

грузия

новости

культура

нана эквтимишвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24254/50/242545097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58e3ec28764b71e624f103ccc88b258a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Книгу "Грушевое поле" грузинской писательницы Наны Эквтимишвили перевели на португальский язык, говорится в сообщении Дома писателей Грузии.Книгу автора на португальском языке выпустит издательство Publicações Dom Quixote. Перевела "Грушевое поле" Мария до Кармо Фигуэйра (Maria do Carmo Figueira)."Грушевое поле" – первый роман Наны Эквтимишвили, опубликованный в 2015 году. В 2021 году роман получил международное признание, попав в лонг-лист Букеровской премии. Роман переведен на английский, немецкий, французский и испанский языки.Действие романа происходит в 90-е годы на окраине Тбилиси, в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и брошенных детей. Это не только рассказ о взрослении, но и рассказ о выживании.Нана Эквтимишвили – грузинская писательница, сценарист и кинорежиссер. Родилась в 1978 году в Тбилиси, выпускница факультета философии Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили и немецкого Института кинематографии и телевидения им. Конрада Вольфа в Потсдаме. Рассказы Нана впервые были опубликованы в тбилисском литературном альманахе "Арили" в 1999 году.Нана – автор короткометражных и полнометражных кинофильмов, самыми известными и успешными из которых можно назвать "Длинные светлые дни" и "Моя счастливая семья". Эти фильмы Эквтимишвили сняла в соавторстве со своим супругом-режиссером Симоном Гроссом. В 2015 году в свет вышел дебютный роман Наны Эквтимишвили "Грушевое поле", который получил несколько литературных премий, в том числе "Саба", "Литера", премию Университета Ильи, а также переведен на немецкий язык.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, нана эквтимишвили, тбилиси