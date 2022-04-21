https://sputnik-georgia.ru/20220421/konditerskie-v-gruzii-proveryayut-v-preddverii-paskhi--266119302.html

Кондитерские в Грузии проверяют в преддверии Пасхи

Кондитерские в Грузии проверяют в преддверии Пасхи

Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T07:01+0400

2022-04-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии начали проверять кондитерские и торговые объекты в связи с пасхальными праздниками, сообщает пресс-служба агентства.Инспекторы проверяют импортеров, местных производителей, а также торговые объекты, которые продают яйца и кондитерские изделия.Проверяются условия хранения и реализации продукции, а также срок годности, процесс производства и соответствие этикетирования с законодательством.Госконтроль уже осуществили у бизнесоператоров разного профиля. В результате проверки нарушения не были выявлены. Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны.Дата православной Пасхи в 2022 году приходится на 24 апреля.

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новости, грузия, общество, пасха, пасха 2022