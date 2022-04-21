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Кондитерские в Грузии проверяют в преддверии Пасхи
Кондитерские в Грузии проверяют в преддверии Пасхи
Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T07:01+0400
2022-04-21T07:01+0400
2022-04-21T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии начали проверять кондитерские и торговые объекты в связи с пасхальными праздниками, сообщает пресс-служба агентства.Инспекторы проверяют импортеров, местных производителей, а также торговые объекты, которые продают яйца и кондитерские изделия.Проверяются условия хранения и реализации продукции, а также срок годности, процесс производства и соответствие этикетирования с законодательством.Госконтроль уже осуществили у бизнесоператоров разного профиля. В результате проверки нарушения не были выявлены. Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны.Дата православной Пасхи в 2022 году приходится на 24 апреля.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, пасха, пасха 2022
Кондитерские в Грузии проверяют в преддверии Пасхи
Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии начали проверять кондитерские и торговые объекты в связи с пасхальными праздниками, сообщает пресс-служба агентства.
Инспекторы проверяют импортеров, местных производителей, а также торговые объекты, которые продают яйца и кондитерские изделия.
Проверяются условия хранения и реализации продукции, а также срок годности, процесс производства и соответствие этикетирования с законодательством.
Госконтроль уже осуществили у бизнесоператоров разного профиля. В результате проверки нарушения не были выявлены. Инспекторы осуществят контроль в масштабах всей страны.
Дата православной Пасхи в 2022 году приходится на 24 апреля.