https://sputnik-georgia.ru/20220421/konflikt-v-restorane-na-zapade-gruzii-zakonchilsya-ponozhovschinoy-266144486.html

Конфликт в ресторане на западе Грузии закончился поножовщиной

Конфликт в ресторане на западе Грузии закончился поножовщиной

Один из пострадавших до сих пор остается под наблюдением медиков 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T14:46+0400

2022-04-21T14:46+0400

2022-04-21T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 29-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что 20 апреля в одном из ресторанов города Ланчхути между несколькими мужчинами произошла ссора. Выяснение отношений они продолжили на улице. В результате обвиняемый нанес ранения холодным оружием четверым мужчинам, а затем скрылся с места преступления.Раненые мужчины были доставлены в клинику. Один из них до сих пор остается под наблюдением медиков.В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.По данным МВД, задержанный был ранее судим.Факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью расследуется по части первой статьи 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, ланчхути