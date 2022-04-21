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Конфликт в ресторане на западе Грузии закончился поножовщиной
Конфликт в ресторане на западе Грузии закончился поножовщиной
Один из пострадавших до сих пор остается под наблюдением медиков 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 29-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что 20 апреля в одном из ресторанов города Ланчхути между несколькими мужчинами произошла ссора. Выяснение отношений они продолжили на улице. В результате обвиняемый нанес ранения холодным оружием четверым мужчинам, а затем скрылся с места преступления.Раненые мужчины были доставлены в клинику. Один из них до сих пор остается под наблюдением медиков.В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.По данным МВД, задержанный был ранее судим.Факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью расследуется по части первой статьи 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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Конфликт в ресторане на западе Грузии закончился поножовщиной

14:46 21.04.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Один из пострадавших до сих пор остается под наблюдением медиков
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 29-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что 20 апреля в одном из ресторанов города Ланчхути между несколькими мужчинами произошла ссора. Выяснение отношений они продолжили на улице. В результате обвиняемый нанес ранения холодным оружием четверым мужчинам, а затем скрылся с места преступления.
Раненые мужчины были доставлены в клинику. Один из них до сих пор остается под наблюдением медиков.
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.
По данным МВД, задержанный был ранее судим.
Факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью расследуется по части первой статьи 117 УК Грузии. Обвиняемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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