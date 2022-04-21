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Кто победил на теледебатах между кандидатами в президенты Франции
Кто победил на теледебатах между кандидатами в президенты Франции
На теледебатах встретились кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T11:29+0400
2022-04-21T11:29+0400
2022-04-21T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Нынешний лидер Франции и кандидат на пост президента Эммануэль Макрон после теледебатов видится большинству аудитории более убедительным, чем его конкурентка Марин Ле Пен, пишет РИА Новости.В частности, об этом говорит соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR. Так, согласно опросу, Эммануэля Макрона "победителем" назвали 59% участников опроса, а Ле Пен – 39%.Между тем, 36% респондентов выразили мнение, что действующий президент в большей степени способен сплотить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. А треть опрошенных не уверены в таких способностях обоих кандидатов.Любопытно, что Макрона назвали наиболее динамичным (49%) и правдивым (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Тем временем половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.Что касается его соперницы, у 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства. Хотя зрителей также бытует мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).Данный опрос проводился в Интернете и в приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен – 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
франция, в мире, новости, эммануэль макрон, политика
Кто победил на теледебатах между кандидатами в президенты Франции
На теледебатах встретились кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik.
Нынешний лидер Франции и кандидат на пост президента Эммануэль Макрон после теледебатов видится большинству аудитории более убедительным, чем его конкурентка Марин Ле Пен, пишет РИА Новости
.
В частности, об этом говорит соцопрос
компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR. Так, согласно опросу, Эммануэля Макрона "победителем" назвали 59% участников опроса, а Ле Пен – 39%.
Между тем, 36% респондентов выразили мнение, что действующий президент в большей степени способен сплотить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. А треть опрошенных не уверены в таких способностях обоих кандидатов.
Любопытно, что Макрона назвали наиболее динамичным (49%) и правдивым (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Тем временем половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.
Что касается его соперницы, у 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства. Хотя зрителей также бытует мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).
Данный опрос проводился в Интернете и в приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен – 23,15%.
Второй тур состоится 24 апреля.