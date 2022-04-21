https://sputnik-georgia.ru/20220421/mariupol-osvobozhden-shoygu-dolozhil-o-khode-spetsoperatsii-putinu---video-266153205.html

Мариуполь освобожден: Шойгу доложил о ходе спецоперации Путину – видео

Мариуполь освобожден: Шойгу доложил о ходе спецоперации Путину – видео

Мариуполь освобожден, об этом президенту Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По словам министра обороны России, на "Азовстали" до сих пор остаются... 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T15:12+0400

2022-04-21T15:12+0400

2022-04-21T15:33+0400

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мультимедиа

россия

владимир путин

сергей шойгу

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу в Кремле. В ходе встречи глава оборонного ведомства доложил президенту РФ об освобождения города Мариуполь, который, по словам Шойгу, был "столицей националистического "Азова".По словам министра, к настоящему моменту сам город освобожден, на заводе "Азовсталь" остаются порядка двух тысяч боевиков. При этом 1 478 военных уже сдались. Кроме этого, Шойгу добавил, что боевики прикрывались мирными жителями четыре раза, выгоняя их из подвалов домов.

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сергей шойгу, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео