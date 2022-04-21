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Мариуполь освобожден: Шойгу доложил о ходе спецоперации Путину – видео
Мариуполь освобожден: Шойгу доложил о ходе спецоперации Путину – видео
Мариуполь освобожден, об этом президенту Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По словам министра обороны России, на "Азовстали" до сих пор остаются... 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T15:12+0400
2022-04-21T15:12+0400
2022-04-21T15:33+0400
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Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу в Кремле. В ходе встречи глава оборонного ведомства доложил президенту РФ об освобождения города Мариуполь, который, по словам Шойгу, был "столицей националистического "Азова".По словам министра, к настоящему моменту сам город освобожден, на заводе "Азовсталь" остаются порядка двух тысяч боевиков. При этом 1 478 военных уже сдались. Кроме этого, Шойгу добавил, что боевики прикрывались мирными жителями четыре раза, выгоняя их из подвалов домов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, сергей шойгу, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Мариуполь освобожден: Шойгу доложил о ходе спецоперации Путину – видео
15:12 21.04.2022 (обновлено: 15:33 21.04.2022)
Мариуполь освобожден, об этом президенту Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. По словам министра обороны России, на "Азовстали" до сих пор остаются украинские боевики, но сам завод "надежно заблокирован"
Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу в Кремле. В ходе встречи глава оборонного ведомства доложил президенту РФ об освобождения города Мариуполь, который, по словам Шойгу, был "столицей националистического "Азова".
По словам министра, к настоящему моменту сам город освобожден, на заводе "Азовсталь" остаются порядка двух тысяч боевиков. При этом 1 478 военных уже сдались. Кроме этого, Шойгу добавил, что боевики прикрывались мирными жителями четыре раза, выгоняя их из подвалов домов.