https://sputnik-georgia.ru/20220421/na-okraine-tbilisi-poyavitsya-betonozavod-266139288.html

На окраине Тбилиси появится бетонозавод?

На окраине Тбилиси появится бетонозавод?

Мэрия Тбилиси рассказала, что будет построено на территории района Диди Дигоми 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Тбилисская мэрия откликнулись на информацию о размещении так называемого бетонного мини-завода в районе Диди Дигоми на окраине столицы, и подчеркнула, что столичный муниципалитет не выдавал никакого разрешения на запуск данного агрегата, говорится в пресс-релизе мэрии.Городские власти заявили, что на данной территории начинается строительство жилого многоквартирного дома для людей, которые пострадали из-за невыполненных строительной компанией "Центр поинт" обязательств. Компания должна была построить дом еще много лет назад.Сразу же после того, как на строительном объекте была размещена техника, мэрия Тбилиси занялась изучением вопроса. По решению мэра Кахи Каладзе, инвестор получил отказ на запуск агрегата для производства бетона в населенной местности, с чем компания согласилась.В течение многих лет свои квартиры ждут около шести тысяч семей. Каладзе отметил, что для них наконец закончился "период безнадежности и мучений". Каладзе от имени мэрии Тбилиси подписал меморандум с четырьмя компаниями, которые обеспечат завершение строительства объектов, заброшенных компанией "Центр поинт".Дело "Центр поинт"Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Бывшие владельцы "Центр поинт групп" – бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.

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тбилиси, каха каладзе, новости, грузия, экономика, русудан кервалишвили, майя рчеулишвили