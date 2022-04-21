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На западе Грузии ищут 13-летнюю школьницу
На западе Грузии ищут 13-летнюю школьницу
Девочка вышла из дома в школу утром в среду, но так там не появилась 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T17:19+0400
2022-04-21T17:19+0400
2022-04-21T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родные и полиция уже вторые сутки ищут школьницу из села Кваити Мартвильского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По словам родителей пропавшей, 13-летняя девочка вышла из дома утром в среду и должна была пойти в школу. До учебного заведения она так и не дошла.Поиски начались после того, как учителя сообщили родителям об отсутствии школьницы. С тех пор девочку никто не видел. У подростка отключен мобильный телефон.Полиция начала следствие по статье 143 УК Грузии "Незаконное лишение свободы".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, общество
На западе Грузии ищут 13-летнюю школьницу
17:19 21.04.2022 (обновлено: 18:11 21.04.2022)
Девочка вышла из дома в школу утром в среду, но так там не появилась
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родные и полиция уже вторые сутки ищут школьницу из села Кваити Мартвильского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.
По словам родителей пропавшей, 13-летняя девочка вышла из дома утром в среду и должна была пойти в школу. До учебного заведения она так и не дошла.
Поиски начались после того, как учителя сообщили родителям об отсутствии школьницы. С тех пор девочку никто не видел. У подростка отключен мобильный телефон.
Полиция начала следствие по статье 143 УК Грузии "Незаконное лишение свободы".