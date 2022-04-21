https://sputnik-georgia.ru/20220421/na-zapade-gruzii-ischut-13-letnyuyu-shkolnitsu-266156329.html

На западе Грузии ищут 13-летнюю школьницу

На западе Грузии ищут 13-летнюю школьницу

Девочка вышла из дома в школу утром в среду, но так там не появилась 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T17:19+0400

2022-04-21T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Родные и полиция уже вторые сутки ищут школьницу из села Кваити Мартвильского района на западе Грузии, сообщают местные СМИ.По словам родителей пропавшей, 13-летняя девочка вышла из дома утром в среду и должна была пойти в школу. До учебного заведения она так и не дошла.Поиски начались после того, как учителя сообщили родителям об отсутствии школьницы. С тех пор девочку никто не видел. У подростка отключен мобильный телефон.Полиция начала следствие по статье 143 УК Грузии "Незаконное лишение свободы".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, общество