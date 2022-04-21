Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220421/ne-ostatsya-v-prolete-chto-zhdet-airbus-bez-postavok-titana-iz-rossii-266150337.html
Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России
Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России
Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T16:20+0400
2022-04-21T16:20+0400
в мире
россия
аналитика
сша
япония
казахстан
boeing
airbus
spacex
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c10126d2a13bf010fbcf73f71a61ba6.jpg
Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть. В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская.Где искатьРоссийская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.Нечем заместитьАмериканский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены.Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.Одни разговорыПо мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется."Металл спокойно полежит на складе, это не нефть или газ. К тому же на него большой спрос у ВПК. А в гражданской авиации производство будет сокращаться", — отмечает Дмитрий Адамидов, независимый авиаэксперт.Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией.Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
сша
япония
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144623_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cc48df896ab5254e55f36209e1e9e0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, аналитика, сша, япония, казахстан, boeing, airbus, spacex, обострение ситуации вокруг украины 2022

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России

16:20 21.04.2022
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Краснодара
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Краснодара - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении
Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть. В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская.

Где искать

Российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.
Однако, как заявил директор по продажам Airbus в Европе Воутер Ван Верш, компания по-прежнему намерена увеличить производство к середине 2023-го — до не менее 65 узкофюзеляжных самолетов семейства A320 в месяц. И, просчитав последствия эмбарго, европейцы отказались последовать примеру Boeing.
По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.
Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.
Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.

Нечем заместить

Американский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.
Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены.
"Например, в Казахстане и Японии предлагают лишь титановую губку и слитки, но не прокат (полуфабрикат из сплавов на основе титана. — Прим. ред.), американцы и китайцы тоже не в состоянии полностью удовлетворить потребности европейского авиастроения, так как должны выполнять контракты с Boeing, Bombardier и другими", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.

Одни разговоры

По мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется.
"Металл спокойно полежит на складе, это не нефть или газ. К тому же на него большой спрос у ВПК. А в гражданской авиации производство будет сокращаться", — отмечает Дмитрий Адамидов, независимый авиаэксперт.
Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией.
"Эмбарго на титан может обрушить европейский авиапром. Вполне вероятно, что дальше сотрясения воздуха не пойдет, иначе брюссельские чиновники будут иметь дело с разъяренными сотрудниками авиапредприятий, которые выйдут на акции протеста", — указывает Хазанов.
Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0